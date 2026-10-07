Analiză AEI: Cu cât s-ar putea scumpi factura la curent? Calculul pentru un consum de 200 kWh

Prețul mediu al ofertelor de energie electrică pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ 1,67 lei/kWh, cu TVA, în cazul ofertelor noi pe 12 luni emise în toamna acestui an, în creștere cu 22% față de o ofertă comparabilă din toamna anului trecut, estimează Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Conform sursei citate, estimarea a fost revizuită față de cea realizată în luna august, pe fondul prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică, precum și al previziunilor privind prețul gazelor și cursul valutar.

''Pentru ofertele casnice noi pe 12 luni, emise în toamna lui 2026, AEI a realizat o reevaluare a estimărilor realizate în august 2026 ca urmare a prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică mult peste estimările inițiale și datorită previziunii prețului gazelor și a cursului valutar, estimand o creștere de aproximativ 0,25-0,50 lei/kWh cu TVA față de o ofertă comparabilă din toamna lui 2025. Reperul central este +0,37lei/kWh'', se arată în analiza semnată de președintele AEI, Dumitru Chisăliță.

Potrivit acestuia, în scenariul central, prețul mediu al ofertelor viitoare ar putea ajunge la aproximativ 1,67 lei/kWh.

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Facturile s-ar putea scumpi cu 22%

''Astfel, o ofertă suplimentară cu 0,37 lei/kWh față de un preț mediu de 1,30 lei/kWh existent, ar face ca prețul mediu al ofertelor viitoare să ajungă la aproximativ 1,67 lei/kWh, adică +22%. Analiza pleacă de la compararea ofertelor concurențiale din toamna 2025 cu cele pentru următoarele 12 luni, în aceeași zonă de distribuție. Nu folosesc drept bază prețurile plafonate din prima jumătate a anului 2025'', precizează Chisăliță.

Chisăliță precizează că datele OPCOM indicate în analiză arată o creștere puternică a prețurilor pe piața pentru ziua următoare (PZU) în lunile august și septembrie.

''Datele OPCOM confirmă scumpirea puternică a pieței spot, în august, media PZU a crescut de la 409,45 lei/MWh în 2025 la 793,19 lei/MWh în 2026, iar în septembrie de la 506,05 la 917,36 lei/MWh'', se menționează în document.

De unde vin scumpirile

În estimarea centrală, cea mai mare contribuție la creșterea prețului provine din achizițiile la termen mai scumpe și din majorarea prețurilor energiei pe piața spot.

Astfel, pentru achizițiile la termen, analiza ia în calcul 65% din energie și o creștere ilustrativă a costului de la 650 la 850 lei/MWh, cu un impact de 0,157 lei/kWh, reprezentând 43% din creșterea totală. Pentru restul de 35% din energie, achiziționată de pe piața spot, este presupusă o creștere medie de aproximativ 214 lei/MWh pe perioada viitoare de livrare, cu un impact de 0,091 lei/kWh, respectiv 25% din majorarea estimată.

La acestea se adaugă costurile asociate profilului de consum casnic, echilibrării și ajustărilor intrazilnice, recuperării pierderilor din 2026, primelor de risc, finanțării garanțiilor și capitalului de lucru, precum și transportului, distribuției și serviciilor de sistem.

''Toate contribuțiile de mai jos sunt exprimate cu TVA, în lei/kWh facturat. Valorile reprezintă ipoteze de calcul; nu sunt componente publicate ale marjei furnizorilor'', subliniază autorul analizei. În ceea ce privește tarifele de rețea, impactul diferă în funcție de zona de distribuție.

''Tarifele de rețea s-au modificat în 2026, dar impactul nu este identic în toate zonele. Majorarea componentei de extragere din rețeaua de transport de la 33,03 la 36,45 lei/MWh. Contribuția totală de 20 lei/MWh folosită mai sus rămâne o ipoteză și trebuie înlocuită cu tarifele exacte ale zonei analizate'', arată Chisăliță.

Analiza prezintă trei scenarii privind evoluția ofertelor pentru consumatorii casnici. În scenariul favorabil, majorarea este estimată la 0,25 lei/kWh, până la un preț de 1,55 lei/kWh, ceea ce ar însemna o creștere de 16% și un cost suplimentar de 50 de lei pe lună pentru un consum de 200 kWh.

Scenariu: 74 de lei în plus la un consum de 200 kWh

În scenariul central, prețul ar crește cu 0,37 lei/kWh, până la 1,67 lei/kWh, respectiv cu 22%, ceea ce ar însemna 74 de lei în plus pe lună pentru un consumator cu un consum de 200 kWh. În scenariul tensionat, majorarea ar putea ajunge la 0,50 lei/kWh, până la un preț de 1,80 lei/kWh, respectiv o creștere de 27%, iar costul suplimentar pentru același consum ar fi de 100 de lei lunar.

Președintele AEI estimează că scenariul central este cel al unei scumpiri de aproximativ 22%. ''Apreciem că va exista o scumpire centrală de aproximativ 22% față de o ofertă comparabilă din toamna 2025. Cea mai mare contribuție vine din reînnoirea achizițiilor angro, aproximativ 25 bani/kWh în acest calcul. Recuperarea pierderilor, primele suplimentare de risc și finanțarea adaugă aproximativ 6 bani/kWh'', afirmă Dumitru Chisăliță.

Acesta atrage însă atenția că primele de risc incluse în estimare nu trebuie cumulate automat. ''Primele de risc nu trebuie însumate automat, dacă furnizorul cumpără deja un produs care îi acoperă profilul, dezechilibrele sau riscul valutar, contribuțiile respective se reduc. Tabelul este o estimare transparentă a costurilor posibile, nu dovada că fiecare furnizor va majora oferta cu 37 bani/kWh'', precizează președintele AEI.