Angajări masive şi pe 6.500 de lei. Un lanţ de magazine ieftine se extinde în 3 oraşe de la noi

Lanțul olandez de magazine ieftine Action intră în trei noi oraşe din România şi face angajări. Salariile variază între 1.500 şi 6.500 de lei, scrie Economica.net .

Compania recrutează atât lucrători comerciali, cât și poziții de conducere, precum manageri adjuncți și manageri de magazin, în Bacău, Arad și Moșnița Nouă.

Retailerul a făcut publică și grila de salarizare. Astfel, în Bacău, unde sunt disponibile posturi de lucrători comerciali part-time, un angajat poate câștiga până la 2.400 de lei net pentru un program de 4 - 6 ore pe zi, la care se adaugă beneficii precum tichete de masă de 40 de lei/zi și reduceri la produse.

Salarii de peste 6.000 de lei pentru poziţia de manager

Tot în Bacău, pentru poziția de manager de magazin, salariul net ajunge până la 6.500 de lei lunar, în funcție de experiență.

În Arad şi Moşniţa Nouă, unde se caută manageri adjuncți de magazin, salariile oferite ajung până la 4.600 de lei net pe lună. Pentru aceste roluri, compania caută candidați cu experiență în coordonare, preferabil în retail, și cunoștințe de limba engleză.

Tot la Moşniţa Nouă se caută manager de magazin pe salarii nete cuprinse între 6.000 de lei şi 6.200 de lei lunar, potrivit anunţului de recrutare citat de Economica.net.

Sunt eligibili pentru postul de manager de magazin candidaţii care au minimum trei ani experienţă într-o poziţie de coordonare, preferabil în domeniul retail, cei care sunt orientaţi către soluții şi către clienţi. Angajatorul caută pentru aceste posturi candidaţi care au absolvit cel puţin liceul, pot susţine o conversaţie în engleză şi sunt dispuşi la muncă în ture şi în weekend.

Action, în România din februarie 2025

La peste un an de când a intrat în ţara noastră, Action Retail a deschis 13 magazine în România, la Piteşti, Arad, Oradea, Hunedoara, Bragadiru, Turda, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Satu Mare, Drobeta Turnu Severin, Bistriţa, Ploieşti, Aiud.

Action are peste 3.300 de magazine din 14 țări europene. Principalii competitori în România sunt Pepco şi Kik.

