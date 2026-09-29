Atac învăluit în mister într-un apartament din Cluj-Napoca. O tânără de 22 de ani a ieşit plină de sânge pe trotuarul din faţa blocului în care locuia, iar acolo s-a prăbuşit. Era înjunghiată în zona gâtului, iar poliţiştii care au fost alertaţi prin 112 au avut surpriza să-l descopere în apartamentul tinerei pe bunicul acesteia, un fost medic stomatolog, care era şi el rănit.

Alex Prunean, reporter Observator: Exact asta vor să afle și politiștii, ce s-a întâmplat în apartamentul respectiv, dar din datele pe care au reușit să le obțină până acum, se pare că au în față o anchetă extrem de dificilă. Sunt audieri în acest moment la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, dar nu știm exact dacă este vorba despre vreun suspect sau doar martori, pentru că anchetatorii sunt extrem de rezervați cu privire la informații, pentru că nu vor să-și afecteze ancheta până la finalul acesteia. Tot ce se știe până acum este că seară în jurul orei 20:30, cineva a sunat la 112 și a anunțat că pe o alee dintre blocurile din cartierul Grigorescu se află o tânără rănită care sângerează foarte tare.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au găsit-o pe aceasta căzută pe asfalt într-o baltă de sânge, iar mai apoi au intrat și în apartamentul din care tânără ieșise, unde se afla bunicul ei în vârstă de 77 de ani. Și seniorul era în stare de inconștiență cu multiple tăieturi și lovituri pe corp, cel mai probabil provocate cu un corp dur. Cei doi au fost transportați la spital, în cursul nopții au fost operați, iar acum se află internați la secția de terapie intensivă.

Anchetatorii se așteaptă la o anchetă extrem de dificilă, pentru că nu au putut sta de vorbă cu cei doi, pentru că încă se află în stare de inconștiență. Sperau că îi poate lămuri mama fetei întoarsă recent din Statele Unite și care ieșise din blocul respectiv cu doar jumătate de oră înainte, dar conform unor surse, femeia le-a spus anchetatorilor că nu știe ce s-a întâmplat acolo și că cel mai probabil faptele au fost comise după plecarea ei. Sunt luate în calcul toate variantele, inclusiv că o persoană, o a treia persoană, ar fi intrat în apartamentul respectiv, dar ar fi vorba, dacă este așa, despre o persoană cunoscută, căreia proprietarului i-ar fi deschis ușa, pentru că ușa apartamentului nu este forțată, dar se ia în calcul și ipoteza, conform căreia, între nepoată și bunic ar fi izbucnit un conflict spontan și rănile și le-ar fi provocat reciproc.