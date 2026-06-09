Atenţie, o nouă înşelătorie face ravagii cu produse premium şi preţuri mici! Zeci de femei care au comandat de pe site-uri fantomă şampon şi balsam folosit în saloane de înfrumuseţare au primit şampon de urzici. Când au vrut să facă reclamații pe site-urile unde au şi plătit, acestea erau deja închise. Poliţiştii avertizează că preţul mic şi calitatea mare sunt, de regulă, primele semne ale unei escrocherii.

Victimele au plătit sute de lei pe tratamente profesionale pentru păr, dar au primit șampon de urzici de cinci ori mai ieftin. Site-ul fantomă vindea şi iluzia altor produse la ofertă.

"Am făcut comandă de un corset din acelea pentru îndreptat spatele. Și am găsit la ofertă, erau două, unul plus unul. Cu totul, transport, undeva la 110-120 de lei. Și am plătit și pentru un cadou surpriză. Și mi-a ajuns, atât, un corset, atât, fără cadou surpriză și fără al doilea corset.", explică o păgubită.

Promovat intens pe internet, magazinul online a dispărut brusc. Reclamele de pe rețelele sociale au fost șterse, iar la numărul de telefon afișat nu mai răspunde nimeni. În urmă au rămas doar clienți păgubiți. Unii au depus plângeri la Poliție.

Articolul continuă după reclamă

"În ultima perioadă a devenit aproape o normalitate. Ai intrat, după două ore de cele mai multe ori nu mai există linkul. Poate nici consumatorii, de cele mai multe ori, nu sunt atât de atenți cu privire la ceea ce comandă.", precizează Sorin Mierlea, președinte InfoCons.

Site-urile suspecte trebuie reclamate şi la Directoratulul Național de Securitate Cibernetică, instituţie care le poate identifica şi bloca.

"Există inteligența artificială care ne ajută, dar şi o mulţime de instrumente cu care practic poţi să faci un site în câteva ore sau o zi. Mai mult decât atât, poţi să le şi ştergi foarte uşor şi să le reconstruieşti. Important este ca în primul rând consumatorul să verifice autenticitatea acestor site-uri şi să caute informaţii în mai multe surse.", spune Anca Chiru, specialist marketing.

Dacă m-aș apuca acum să fac un site, l-aș putea avea gata în doar două-trei ore. Procesul este mult mai simplu față de cum era în urmă cu zece ani, când erau necesare anumite cunoștințe tehnice. Vorbim despre o platformă simplă, de tip magazin online, care poate fi ținută online timp de una-două luni cu un cost de doar 100-150 de lei.

Ca să nu cazi victimă site-urilor fantomă, uită-te dacă la datele de contact sunt trecute adresa poştală şi codul fiscal. Pe acesta din urmă poţi să îl verifici pe site-uri gratuite ca să vezi dacă firma există într-adevăr. În cazul în care site-ul necunoscut cere doar plata online sau prin transfer bancar primeşti un semnal de alarmă. Fără măsuri minime de siguranţă te-ai putea alătura victimelor fraudelor online. Doar 4% din ele îşi mai recuperează banii.