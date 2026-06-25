O decizie europeană ne ajută să returnăm mai simplu cumpărăturile făcute online. Magazinele sunt obligate să introducă pe site-uri un buton special prin care anunţi comerciantul că vrei banii înapoi fără să mai suni la call center sau să trimiţi e-mailuri. Cei care nu se conformează vor avea de plătit amenzi serioase.

Noua reglementare europeană a intrat deja în vigoare şi obligă site-urile să aibă un buton digital uşor de văzut, numit, de obicei, "Retrage-te din contract".

"Mi se pare mult mai simplă, mult mai eficientă... până acum la retururi trebuia să stau să mă uit să caut procedura".

"Mi se pare o idee foarte bună şi care ajută mai mult cumpărătorul să returneze înt-un mod mai uşor", spun oamenii.

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"Poate să fie sub forma unui link, sub forma unui buton şi trebuie ca această funcţie să îndeplinească la rândul ei anumite criterii. Trebuie să fie vizibilă, accesibilă şi activă pe toată durata perioadei de retragere", spune Ana Corugă, avocat.

Adică 14 zile de când ai primit cumpărăturile comandate. Cine nu respectă legea, riscă amenzi între 5 şi 15.000 de lei.

"Trebuie să existe o funcţie online dedicată retragerii din contract, adică din procesul economic. Trebuie să existe şi un buton distinct de confirmare a retragerii", spune Bekesi Csaba, presedinte ANPC.

Comercianţii vor avea obligaţia să implementeze câte un buton pentru fiecare produs comandat. De exemplu, dacă am 5 articole comandate şi pe două vreau să le returnez, trebuie să apăs butonul de fiecare dată.

Magazinele online sunt obligate să trimită instant confirmare, prin e-mail sau notificare în contul de client, că retragerea a fost înregistrată. Mulţi producători se tem, însă, că noua directivă o să îi încurajeze pe cei care comandă multe produse doar ca să le probeze.

"Clienţii vor comanda mai multe mărimi, mai multe culori, ca apoi să le dea retur. Ar trebui să facem aceste comenzi mai conştient pentru că fiecare retur are un impact mare asupra mediului", spune Daniela Cristea, producătoare de haine.

"Dacă avem produse personalizate, trebuie să ştim foarte clar că aceste produse nu intră sub incidenţa acestei legi. Cumva ne pune şi pe noi, companie, la adăpost, dar şi clientul trebuie să fie protejat", spune Ioana Cristodoru, producătoare de pantofi.

Comenzile online pentru produse şi servicii au depăşit anul trecut 12 miliarde de euro.