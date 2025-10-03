Restaurantele şi cafenelele româneşti au început să preia cultura americană a bacşişului. Nu mai întreabă clienţii ce sumă vor să lase şi vin direct cu variantele de 10, 15 sau chiar 20%. Aşa că, de multe ori, clienții ajung să plătească mai mult decât intenționau, fiind puși în fața faptului împlinit. Reprezentanţii Horeca susţin că cine nu e mulţumit de servicii nu e obligat să dea un leu în plus.

POS-urile din tot mai multe localuri au fost adaptate în aşa fel încât, pe ecrane să apară mai multe variante de tips. La unele aparate de plată, opţiunea "bacşiş zero" apare abia pe a doua pagină. Tehnica adoptată de patroni îi revoltă pe unii clienţi.

Clienții, nemulțumiți de "tipsurile forțate"

"Deja e foarte scumpă cafeaua. Nu ştiu dacă aş mai lăsa ceva pe lângă. E o sugestie mai forţată. Urmăm tips culture din State, care cam scapă de sub control. Şi n-avem acelaşi venit", a precizat un consumator.

Articolul continuă după reclamă

"Parcă uşor impune cât să laşi un bacşiş. Şi poate nu toată lumea vrea să facă asta", a completat o altă persoană.

Cei din Horeca spun însă că oaspeţii nu trebuie să lase ceva în plus dacă nu vor.

"Ai acolo 0, 5, 10 sau 15. N-ai fost mulţumit, nu-ţi spune nimeni. Chiar dacă ţi-a adus mâncarea cum ţi-a adus-o, nu trebuie să-i dai tips. Îi dai 0 şi la revedere", a explicat Radu Savopol, antreprenor Horeca.

"Eu aş vrea să susţin persoanele care lucrează în Horeca şi dacă nu adaugă ei, chiar dacă iau la pachet, îi întreb dacă pot adăuga un procent", a spus un tânăr.

O practică inspirată din Statele Unite

"E o practică pe care am întâlnit-o în trecut special în Statele Unite. e un rezultat al vremurilor noastre. E o chestiune de automatizare. Ca să nu mai stea să bată vânzătorul", a declarat Gabriel Biriş, expert în fiscalitate.

Pe POS sau nu, impozitarea bacşişului n-a avut efectul dorit de autorităţi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Impozitarea bacșișului nu a adus veniturile așteptate la buget

"Poate nu s-a încasat exact cât se estima, dar au venit nişte milioane de euro în plus, la bugetul de stat. În timp, angajaţii vor avea de câştigat. E o transparenţă", a subliniat Radu Savopol.

"De ce tipsul a fost reglementat doar în Horeca? N-au reglementat impozitarea şi în celelalte domenii unde e o practică, în serviciile de manichiură, coafură", mai informează Gabriel Biriş.

Cei mai mulţi bani din impozitarea bacşişului vin din marile oraşe: Bucureşti, Cluj, Ilfov, Constanţa şi Braşov.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰