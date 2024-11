Produsele gospodinelor vor ajunge mai uşor pe tarabe în pieţe. O derogare a statului romîn de la regulamentul Uniunii Europene le va permite să îşi vândă mult simplu conservele pregătite în casă, dacă sunt preparate din fructe sau legume crescute în propriile grădini. La această tarabă din piaţă, unde în mod normal se vând fructe şi legume proaspete, ceea ce nu s-a vândut s-a transformat în murături şi gemuri şi dulceţuri. Spre exemplu, un astfel de borcan cu murături costă 40 de lei, iar un borcan cu 800 de grame cu dulceaţă de căpşuni costă 40 de lei.

Reprezentanţii DSVSA vor putea efectua controale la producători, atât în faza de producţie, cât şi la tarabă

"Totul se transformă, nu se pierde absolut nimic. Toată lumea trebuie să îşi vândă marfa, mai ales că o produce şi e naturală 100%", a declarat Daniela, producător local. "E nevoie doar de o notificare la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și vor primi o înregistrare, o luare în evidență a spațiilor și un ghid de bune pregătiri ca să respecte niște reguli de igienă ca produsele să fie sigure", a declarat Ioan Oleleu, vicepreședinte ANSVSA.

Avizul DSVSA poate fi eliberat în baza câtorva documente şi trebuie să fie însoţit de atestatul de producător şi carnetul de comercializare, pe care producătorii le vor putea obţine de la Primărie. "Noutatea mai vine și din faptul ca nu e nevoie să fie constituiți în formă juridică, pot să comercializeze în baza carnetului de comercializare și a atestatului de producător", a declarat Ioan Oleleu, vicepreședinte ANSVSA. Conform proiectului, producătorii vor putea comercializa cel mult 800 de kilograme de produse pe an şi doar în judeţul în care locuiesc. Dacă vor să vândă produsele în alte judeţe trebuie să se înscrie într-o cooperativă.

Doina are cămara plină de conserve pe care până acum le oferea doar apropiaţilor. E încântată de noile schimbări. "Ni se cereau foarte multe si nu imi permiteam toate ce mi se cereau si am zis stop. Mi se pare o idee foarte buna si mult mai usoara pentru noi de a participa la targuri locale, de a iesi cu marfa in piata. De asta eu zic ca ne-ar incuraja si pe mine şi pe alţii", a declarat Doina Cozma, producator local. Reprezentanţii DSVSA vor putea efectua controale la producători, atât în faza de producţie, cât şi la tarabă.

