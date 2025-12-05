În primele nouă luni din 2025, economia României a înregistrat o creștere de 0,8% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier, față de aceeași perioadă din 2024. Totuși, în trimestrul al treilea, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere reală de 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), informează Agerpres.

Conform INS, Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 484,091 miliarde lei prețuri curente, în scădere - în termeni reali - cu 0,2% față de trimestrul II 2025 și în creștere cu 1,4% față de trimestrul III 2024.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 a fost de 1.412,657 miliarde lei prețuri curente, în creștere - în termeni reali - cu 1,4% față de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 514,555 miliarde lei prețuri curente, în creștere - în termeni reali - cu 1,6% față de trimestrul III 2024.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 a fost de 1.336,384 miliarde lei prețuri curente, în creștere - în termeni reali - cu 0,8% față de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024.

''La creșterea PIB, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 față de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice: construcțiile (+0,5%), cu o pondere de 6,3% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,5%; agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,2%) cu o pondere de 3,5% la formarea PIB și al căror volum de activitate a crescut cu 6,8%; informațiile și comunicațiile (+0,2%) cu o pondere de 7,3% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 2,9%. O contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o impozitele nete pe produs (+0,3%), cu o pondere de 10,1% la formarea PIB, acestea înregistrând o creștere a volumului lor cu 2,9%'', se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, o contribuție negativă la creșterea PIB au înregistrat-o următoarele ramuri: activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,3%) cu o pondere de 8,2% la formarea PIB și al căror volum de activitate a scăzut cu 3,7%; industria (-0,1%), cu o pondere de 16,8% la formarea PIB și al cărei volum de activitate s-a diminuat cu 0,4%.

De asemenea, INS menționează că la creșterea PIB nu au contribuit următoarele activități economice: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante, cu o pondere de 20,6% la formarea PIB și al căror volum de activitate a crescut cu 0,1%; Intermedierile financiare și asigurările, cu o pondere de 3,5% la formarea PIB și al căror volum de activitate a scăzut cu 0,6%; tranzacțiile imobiliare, cu o pondere de 7,2% la formarea PIB și al căror volum de activitate nu s-a modificat; administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială, cu o pondere de 13,1% la formarea PIB și al căror volum de activitate a scăzut cu 0,1%; activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii cu o pondere de 3,4% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 0,8%.

''Din punctul de vedere al utilizării PIB, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 față de perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024, evoluția s-a datorat, în principal: cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 0,5% contribuind cu +0,3% la creșterea PIB; cheltuielii pentru consumul final individual al administrațiilor publice, al cărei volum s-a diminuat cu 1,0% contribuind cu -0,1% la evoluția PIB; consumului final colectiv efectiv al administrațiilor publice, al cărui volum s-a diminuat cu 0,9% contribuind cu -0,1% la modificarea PIB; formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 4,6%, contribuind cu +1,2% la creșterea PIB'', se menționează în comunicat.

Potrivit INS, un impact negativ la evoluția PIB a fost înregistrat de exportul net (-0,8%), consecință a creșterii mai lente a volumului exporturilor de bunuri și servicii cu 3,7% corelată cu o majorare mai pronunțată a volumului importurilor de bunuri și servicii (+5,1%).

