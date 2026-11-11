Bani în plus pentru 2,8 milioane de pensionari, înainte de Crăciun. Cine primește 500 de lei în decembrie

Aproape 2.8 milioane de pensionari vor primi în luna decembrie a doua tranșă a ajutorului din pachetul de solidaritate. Este vorba de pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei, care pot primi 300, 400 şi 500 de lei, în funcţie de pensie.

Într-un interviu pentru Digi 24, ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că a doua tranşă va fi plătită în luna decembrie. Sumele diferă în funcție de nivelul pensiei.

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"Sunt trei praguri de venit: pensii până în 1.500 de lei - acei oameni vor primi 500 de lei; cei care au pensiile între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar cei care au între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei. Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și reprezintă, de fapt, a doua jumătate a sprijinului pentru pensionari din pachetul de solidaritate", a explicat ministrul.

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Totodată, Florin Manole a vorbit și despre majorarea pensiilor estimată la 7,3% pentru anul viitor, care se bazează pe indicatorii macroeconomici prevăzuți de lege.

"Nu este estimarea mea, este un calcul care ține cont de indicatorii macroeconomici folosiți în aplicarea legii. Asta înseamnă că vom merge către ministrul de Finanțe și către premier cu ceea ce înseamnă aplicarea legii”, a declarat Florin Manole. „Nevoia de a rămâne în limitele bugetare agreate și pe care le vom respecta trebuie să se facă fără a pune presiune o dată în plus pe pensionari, pentru că asta s-a întâmplat deja în doi ani. Și este mult prea mult, pentru că inflația apasă foarte mult", a afirmat ministrul.