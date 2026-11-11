Există un copac al cărui rădăcini nu ar trebui să se apropie prea mult de construcţia unei case. De ce? Vechile superstiţii spun că aduce ghinion celor care se învecinează cu acesta.

Copacul care nu ar trebui niciodată plantat lângă casă. Atrage mult ghinion - Shutterstock

Vechile zicale despre copaci par, de obicei, simple superstiții, așa că este ușor să te gândeşti la ele cu amuzament, dar uneori, superstiţia se îmbină perfect cu o explicaţie cât se poate de clară. Este şi cazul salciei plângătoare, despre care se spune că aduce ghinion dacă este plantată lângă casă, dar despre care specialiștii în arbori vorbesc și astăzi.

De unde vine superstiția despre salcia plângătoare

Această credință apare în vechiul folclor american. Colecția Kentucky Superstitions, realizată de Daniel Lindsey Thomas și Lucy Blayney Thomas, consemnează zicala „Plantarea unei sălcii plângătoare aduce ghinion”, alături de un alt avertisment potrivit căruia, dacă plantezi o salcie plângătoare, „vei rămâne fată bătrână”.

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O parte din această imagine sumbră vine din locurile în care salciile sunt întâlnite frecvent. O credință populară consemnată în arhiva de folclor a Universității din California de Sud arată că prezența frecventă a acestui copac în cimitire contribuie la imaginea sa de arbore cu semnificații sumbre.

Problema practică din spatele avertismentului

Dincolo de superstiții, o salcie plantată lângă fundația casei poate provoca probleme reale. Într-un răspuns oferit unui proprietar care avea două sălcii tinere plantate la mai puțin de trei metri de locuință, specialiștii de la Centrul de Informare pentru Casă și Grădină al Universității din Maryland au explicat care sunt riscurile:

Țevile: Rădăcinile copacilor „nu pot pătrunde în conductele intacte, dar pot profita de cele deja fisurate sau de îmbinările care prezintă scurgeri”. Deoarece salciile iubesc umezeala, se pot număra printre primii copaci ale căror rădăcini ajung să exploateze astfel de zone deteriorate, afectând şi mai mult construcţia casei.

Rădăcinile copacilor Deoarece salciile iubesc umezeala, se pot număra printre primii copaci ale căror rădăcini ajung să exploateze astfel de zone deteriorate, afectând şi mai mult construcţia casei. Pavajul și fundațiile: Rădăcinile agresive pot ridica și deteriora pavajul sau pot pătrunde în fundațiile care sunt deja fisurate.

Rădăcinile agresive pot ridica și deteriora pavajul sau pot pătrunde în fundațiile care sunt deja fisurate. Rădăcinile superficiale: Salciile pot avea rădăcini relativ superficiale, ca parte a procesului lor normal de creștere.

Salciile pot avea rădăcini relativ superficiale, ca parte a procesului lor normal de creștere. Dimensiunea: Salciile tind să ajungă la dimensiuni mari când ating maturitatea, ceea ce creşte riscul ca crengile acesteia să cadă în apropierea locuinţei

Cu alte cuvinte, este posibil ca superstiția legată de salciile plângătoare să fi rezistat în timp tocmai pentru că oferea, întâmplător, un sfat practic. Specialiştii spun că un copac care caută umezeala și crește foarte mult nu este o alegere potrivită pentru a fi plantat chiar lângă casă.

Ce trebuie să faci dacă ai deja o salcie în curte

Nu intra în panică și nu te grăbi să tai copacul peste noapte, dacă ai realizat că ai o astfel de salcie chiar în faţa geamului. Mai de grabă puteţi cere ajutorul unui arborist autorizat care să evalueze riscurile şi care să vă spună dacă salcia este plantată la o distanţă bună sau periculoasă pentru casa dvs.

Un astfel de specialist poate analiza dimensiunea copacului, distanța față de conducte și fundație, precum și starea ramurilor. Dacă observi că apa se scurge greu prin țevi sau apar fisuri în apropierea unei sălcii, este recomandat să ceri și părerea unui instalator sau a unui specialist în fundații.