Bătaie între un medic şi soţul unei paciente, pe holurile unui spital din Prahova

Medicul de gardă și soțul unei paciente s-au luat la pumni chiar pe holurile Spitalului Orăşenesc Urlaţi, sub privirile pacienţilor şi ale personalului medical. Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru purtare abuzivă şi lovire sau alte violenţe.

Polițiștii au fost sesizați joi, în jurul orei 11.30, despre conflictul izbucnit în spitalul din Urlați. În cursul dimineţii, la unitatea medicală fusese adusă o femeie căreia medicul de gardă îi acordase primele îngrijiri medicale.

"Pe timpul desfăşurării activităţilor medicale, soţul acesteia, un bărbat de 40 de ani, din comuna Albeşti-Paleologu, ar fi pătruns pe holul secţiei, intenţionând să intre în salonul unde se afla soţia sa. În momentul în care i s-a comunicat de către cadrele medicale că accesul este interzis, acesta ar fi devenit recalcitrant", se arată într-un comunicat al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova.

Un medic a intervenit, iar între cei doi a avut loc un conflict verbal, care ulterior ar fi degenerat. Aceştia au ajuns să se lovească reciproc.

"Ambelor persoane li s-a adus la cunoştinţă posibilitatea de a solicita emiterea unui ordin de protecţie, conform prevederilor Legii nr. 26/2024, acestea declarând că nu doresc acest lucru", se mai arată în comunicatul Poliţiei.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar de purtare abuzivă şi lovire sau alte violenţe.

