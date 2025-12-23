Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 23 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 23 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 08:53
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 87.272 dolari sau 74.199 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 90.243 dolari sau 76.739 euro.

Nivelul atins la momentul actual este asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 87.633 dolari sau 74.603 euro.

