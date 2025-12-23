Antena Meniu Search
Curs BNR, 23 decembrie 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 23 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 13:27
Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3146 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 22 septembrie 2025 şi până în prezent.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4784 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0809 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8301 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu încă aproape 7,3 lei, astfel că gramul de aur a atins un nou nivel record fiind cotat la 622,2291 lei.

