Curs BNR, 23 decembrie 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 23 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3146 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 22 septembrie 2025 şi până în prezent.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4784 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0809 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8301 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu încă aproape 7,3 lei, astfel că gramul de aur a atins un nou nivel record fiind cotat la 622,2291 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰