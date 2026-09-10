BCE a majorat dobânzile din cauza inflaţiei provocate de războiul din Iran

Banca Centrală Europeană a majorat joi, cu 25 puncte de bază, cele trei rate ale dobânzilor reprezentative, a doua creştere din acest an, se arată într-un comunicat al organizaţiei cu sediul la Frankfurt.

Astfel, rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor creşte la 2,50%, 2,65% şi, respectiv, 2,90% începând cu data de 16 septembrie 2026.

"Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze presiuni inflaţioniste, iar inflaţia ar trebui să se menţină la niveluri net superioare ţintei pe o perioadă prelungită. Decizia adoptată astăzi subliniază angajamentul Consiliului guvernatorilor de a defini politica monetară astfel încât să asigure stabilizarea inflaţiei la nivelul ţintei de 2% pe termen mediu", au indicat gardienii euro.

Scenariul de bază din noile proiecţii ale experţilor BCE prevede că inflaţia totală se va situa, în medie, la 3% în 2026, la 2,5% în 2027 şi la 2,1% în 2028. În ceea ce priveşte inflaţia exclusiv produse energetice şi alimente, scenariul de bază ia în calcul niveluri de 2,5% în 2026, de 2,6% în 2027 şi de 2,3% în 2028. Comparativ cu exerciţiul din luna iunie, proiecţia de bază privind inflaţia este nemodificată pentru 2026, fiind revizuită în sens ascendent pentru 2027 şi 2028. Proiecţia de bază privind creşterea economică se situează la 0,9% pentru 2026, la 1,4% pentru 2027 şi la 1,5% pentru 2028. Aceste valori reprezintă o revizuire în sens ascendent atât pentru 2026, cât şi pentru 2027, reflectând cu precădere rezilienţa peste aşteptări a economiei zonei euro.

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"Perspectivele rămân deosebit de incerte, cu riscuri în sensul creşterii la adresa inflaţiei şi în sensul scăderii la adresa expansiunii economice. Referitor la şocul energetic, scenariile actualizate elaborate de experţi ilustrează marea varietate de rezultate cu privire la modul în care creşterea economică şi inflaţia ar evolua potrivit diferitelor ipoteze privind intensitatea şi durata sa, precum şi efectele sale indirecte şi de runda a doua", se arată în comunicat.

Prin decizia de joi, Consiliul guvernatorilor se menţine într-o poziţie favorabilă pentru a face faţă incertitudinilor generate de conflict. Consiliul guvernatorilor va urma o abordare bazată pe date şi de la o şedinţă la alta pentru a determina orientarea adecvată a politicii monetare. Mai exact, deciziile Consiliului guvernatorilor privind ratele dobânzilor se vor baza pe evaluarea sa cu privire la perspectivele inflaţiei şi riscurile asociate acestora, având în vedere noile date economice şi financiare, precum şi la dinamica inflaţiei de bază şi la robusteţea transmisiei politicii monetare. Consiliul guvernatorilor nu îşi asumă vreun angajament prealabil cu privire la o anumită traiectorie a ratelor dobânzilor, au dat asigurări gardienii euro.

Portofoliile Programului de achiziţionare de active (asset purchase programme - APP) şi ale programului de achiziţionare în regim de urgenţă în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme - PEPP) se reduc într-un ritm măsurat şi previzibil, în condiţiile în care Eurosistemul nu mai reinvesteşte principalul aferent titlurilor ajunse la scadenţă, a anunţat BCE.

În plus, Consiliul guvernatorilor este pregătit să îşi ajusteze toate instrumentele în limitele mandatului său pentru a asigura stabilizarea inflaţiei la nivelul ţintei sale de 2% pe termen mediu şi pentru a menţine funcţionarea fără sincope a transmisiei politicii monetare. De asemenea, instrumentul de protecţie a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument - TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieţei care constituie o ameninţare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor ţărilor din zona euro, permiţând astfel Consiliului guvernatorilor să îşi îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea preţurilor, se subliniază în comunicatul BCE.