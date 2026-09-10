Pe fondul creșterii puternice a prețurilor la energie, provocată de războiul din Orientul Mijlociu, Banca Centrală Europeană este așteptată să majoreze joi dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale. Ar fi a doua creștere a dobânzii decisă de BCE în acest an, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Dobânzile ar putea crește iar în Europa. Războiul din Iran și energia scumpă pun presiune pe BCE - Shutterstock

Cotația barilului de țiței Brent a trecut miercuri peste pragul de 100 de dolari, după ce SUA și Iranul au atacat active militare, navale și energetice. Această situație a relansat îngrijorările cu privire la un val de creșteri de prețuri în zona euro, importatoare de combustibili.

Dobânda ar putea urca de la 2,25% la 2,50%

În acest context, economiștii se așteaptă ca BCE să răspundă prin creșterea dobânzii de politică monetară de la 2,25% până la 2,50% și să semnaleze că este gata să majoreze și mai mult dobânda dacă perspectivele inflației nu se îmbunătățesc.

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"O majorare în septembrie pare aproape sigură. Inflația rămâne ridicată și ar trebui să rămână la un nivel ridicat în următoarele luni înainte de a se tempera spre a doua jumătate a anului viitor", a declarat Alessia Berardi, șefa departamentului de analiză de la Amundi Investment Institute.

Economia zonei euro a rezistat mai bine decât se anticipa

Președinta BCE, Christine Lagarde, și colegii săi, reuniți la Berlin cu prilejul unei reuniuni de politică monetară care va avea loc în altă parte decât sediul de la Frankfurt, vor fi probabil încurajați de datele recente privind creșterea economică în zona euro. Aceste date arată că cele 21 de țări care formează zona euro au rezistat mai bine decât se preconiza, în pofida costurilor mai mari ale combustibililor, a concurenței din partea Chinei și a impactului secetei. În plus, împrumuturile bancare au crescut în luna iulie, ceea ce sugerează că decizia BCE din luna iunie de majorare a dobânzii nu a afectat activitatea și oferă decidenților posibilitatea de a înăspri și mai mult politica, dacă este necesar.

"Ne așteptăm ca președinta Lagarde să mențină o poziție agresivă, lăsând deschisă ușa pentru o înăsprire suplimentară", a declarat Martin Wolburg, economist șef la Generali Investments.

Piețele financiare iau în calcul încă o creștere a dobânzii în acest an, urmată de încă una sau două anul viitor. În schimb, economiștii cred că majorarea de joi ar putea fi ultima înăsprire decisă, pentru moment, de BCE. Unul dintre motivele pentru care creșterile ulterioare ale ratelor dobânzilor ar putea fi limitate este faptul că deja s-au înăsprit condițiile de finanțare, deoarece randamentele obligațiunilor pe termen lung ating maxime nemaiîntâlnite de dinaintea crizei financiare globale, reflectând îngrijorările legate de inflație și îngrijorările legate de creșterea rapidă a datoriei guvernamentale.

BCE va prezenta noile estimări pentru economie și inflație

De asemenea, BCE este așteptată să dezvăluie joi noile sale previziuni de creștere îmbunătățite pentru acest an și, posibil, pentru 2027, reflectând capacitatea de rezistență a economiei. Pe de altă parte, BCE ar putea să anunțe amânarea momentului în care inflația, care acum depășește 3%, ar urma să revină la obiectivul țintă de 2%. În iunie, BCE estima că acest lucru ar putea să se întâmple în vara lui 2027.

Dincolo de decizia privind dobânda de referință, este probabil ca Lagarde să fie întrebată la conferința de presă de la finalul reuniunii despre propriul mandat, care este programat să se încheie la 31 octombrie 2027. În presă au apărut zvonuri referitoare la o posibilă numire a lui Lagarde la conducerea Forumului Economic Mondial, în timp ce șefa BCE a vorbit în iulie despre dorința sa de a susține valorile europene într-o oarecare măsură în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale franceze de anul viitor.