Vara aduce nu doar vacanțe, ci și cele mai bune oferte pentru închirierea unei locuinţe în marile oraşe universitare. La toamnă, odată cu întoarcerea studenților, începe goana după garsoniere şi apartamente, iar chiriile pot urca şi cu 20%.

Cristina, studentă la ASE, a început deja vizionările în Bucureşti. Nu a mai aşteptat, convinsă că acum găsește mai multe variante avantajoase.

"Preţurile sunt mai accesibile acum faţă de luna septembrie, asta am văzut şi anul trecut. Dacă am căutat în septembrie, preţurile erau cu 100-200 de euro mai mari", spune Cristina, viitor student.

Dacă închiriezi acum un apartament cu 400 de euro, iar din toamnă, chiria urcă la 480, asta înseamnă că economiseşti 80 de euro pe lună. La finalul anului, la tine în buzunar vor rămâne 1.000 de euro din toţi banii economisiţi.

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Piața locuinţelor închiriate începe să se agite

Luna trecută, proprietarii au primit cu 12% mai multe apeluri decât în luna mai, semn că piața locuinţelor închiriate începe să se agite.

"De două săptămâni a început să fie şi cerere, părinţii din provincie vin weekend de weekend şi aleg ce vor să închirieze. O proprietate care se dă la orice oră este una frumoasă şi aproape de metrou", explică Alexandru Adam, agent imobiliar.

Aceste două atuuri pot să urce mult chiria unei locuinţe din cartierul Militari, preferat de studenţii la Medicină, Politehnică şi Ştiinţe Politice.

Apartament într-un bloc nou, şi cu un view frumos şi la 10 minute de metrou. Acest apartament este 700 de euro.

Un apartament în bloc mai vechi, cu două camere, în cartierul Dristor poate fi închiriat, însă, cu 420 de euro. Şi acesta este în apropierea unei magistrale de metrou care face legătura cu aproape toate universităţile din Capitală.

Din sectorul 6 am ajuns în sectorul 3, suntem în zona Dristor, la 3 minute distanţă de metrou. Aici avem un apartament cu 2 camere, decomandat, care ajunge pe lună la 420 de euro.

Diferența nu o face doar bugetul, ci și rapiditatea cu care iei o hotărâre

În momentul în care au găsit o proprietate care se încadrează în criteriile lor, să nu stea foarte mult pe gânduri, să securizeze tranzacţia, pentru că în general, produsele bune nu stau foarte mult pe raft, explica Luiza Radu, vicepreşedinte APAIR.

La nivel național, chiria medie a rămas în iunie la 531 de euro, dar agenţii imobiliari cred că va creşte pe măsură ce se apropie începerea anului universitar.