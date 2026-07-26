Medicina atrage tot mai mulți tineri, dar România riscă să-i piardă după ce îi formează. La Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București s-a înregistrat un record istoric: aproape 7.000 de candidați s-au înscris la admitere. Doar că viitorii medici se gândesc încă de pe acum să plece din ţară. Spitalele sunt în colaps. Iar personalul medical se pregăteşte de grevă generală.

Dimineaţă, mii de tineri au trecut prin emoțiile examenului de admitere la Universitatea de Medicină din Capitală.

"Arată că medicina, în ciuda tuturor vicisitudinilor timpurilor, este o profesie atractivă, care atrage oameni buni", a declarat Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Aproape patru candidaţi se luptă pentru un loc la Medicină Generală

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Concurenţa a fost uriaşă. 6.916 tineri s-au înscris la examen, pe 1.947 de locuri. Mai bine de trei candidaţi pe un loc. La Medicină Generală, sunt 2.727 de candidaţi pe 985 de locuri, ceea ce înseamnă că aproape patru tineri se luptă pentru fiecare loc.

Entuziasmul candidaților se lovește însă de realitatea din spitale. În România lucrează aproape 378.000 de cadre medicale, dar medicii reprezintă doar 20% din personal. Sistemul e blocat: angajările sunt înghețate, iar sindicatele pregătesc oprirea activității. În aceste condiții, primul gând al tinerilor este plecarea din țară.

Cum văd viitori studenţi criza din Sănătate

"Dacă aș avea oportunitatea să plec, mi-aș dori să plec probabil în străinătate. Din cauza grevelor și a scandalurilor pe care le-am mai observat la televizor, ar fi un lucru care m-ar înclina spre faptul să plec din țară, spre această variantă", a precizat David Constantin, candidat la Medicină.

"Am auzit că facultățile produc mai mulți doctori decât sistemul poate să ducă, dar nu știu cum se poate rezolva chestia asta", a continuat alt posibil student.

"Dacă mă întrebați asta în contextul lucrurilor pe care le-am văzut zilele acestea în legătură cu sistemul medical, aș dori să mă abțin. Doresc să mă pot bucura de o țară care să mă susțină așa cum trebuie", a punctat încă o persoană.

Peste 47.000 de medici şi farmacişti au cerut acte pentru a lucra în străinătate

Până acum, peste 47.000 de doctori și farmaciști au cerut actele necesare pentru a profesa peste hotare. Conducerea universităţii susține că deblocarea posturilor este urgența numărul unu.

"Pentru mulţi ani, România s-a aflat într-o criză de personal medicală. Principala cauză a fost reprezentată de fenomenul migraţional. Niciodată nu vom ştii câţi pleacă din ţară decât orientativ", a explicat Viorel Jinga, rectorul UMF "Carol Davila".

Sistemul riscă să rămână fără medici, așa că Guvernul caută soluții de criză. Premierul interimar Ilie Bolojan propunea în luna februarie ca studenții școlarizați pe banii statului să fie obligați să rămână în țară după absolvire.

Mesajul lui Ilie Bolojan

"Dacă beneficiezi în ţara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la bugetat, rezidenţiat plătit de statul român, ai o obligație faţă de ţara asta şi cel puţin câțiva ani de zile, 2, 3, 4, 5 ani de zile trebuie să lucrezi în România", declarat în trecut Ilie Bolojan, premierul interimar al României.

Sistemul de sănătate se confruntă cu o criză fără precedent. În lipsa unei legii a salarizării, medicii ameninţă că vor intra grevă generală chiar de marți. Guvernul Bolojan a cerut Ministerului Sănătății o nouă listă cu posturile necesare în spitale, care trebuie depusă până luni la Palatul Victoria.