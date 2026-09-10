Capitala trăieşte cu o rană deschisă de zeci de ani: terenul de 11 hectare din centru, în zona Unirii, unde ar fi trebuit să apară controversatul cartier al Justiţiei. Proiectul-mamut început acum 13 ani a rămas doar pe hârtie, iar locul s-a transformat într-un imens maidan, luat în stăpânire de oameni fără adăpost. În timp ce Poliţia Locală nu poate decât să notifice proprietarul să aibă grijă de teren - adică ministerul Dezvoltării - planul este blocat la Guvern.

107.000 de metri pătrați de teren abandonat în centrul Bucureștiului, la doar doi pași de Piața Unirii. Aici se află fundația a ceea ce ar trebui să fie viitorul Cartier al Justiției. Doar că situația acestui teren este extrem de incertă. 105.000 mp sunt deținuți acum de Ministerul Dezvoltării, iar restul sunt mici parcele care sunt în proprietatea unor privați.

Cartierul Justiției urma să adune toate instituțiile judiciare din Capitală.

Planul era ca pe jumătate din terenul imens să fie construite clădiri de sticlă, cu până la 11 etaje, și o fântână arteziană pe mijloc.

Articolul continuă după reclamă

În realitate, pe teren se întâmplă altceva...

Gheorghe Moisă-Sin, Poliția Locală Sector 3: De la persoane fără adăpost la consumatori de droguri. Într-o seară am văzut fum, era un grătar.

Reporter: Aici?

Gheorghe Moisă-Sin, Poliția Locală Sector 3: Aici! Fiind o zonă cu statut juridic incert, pentru a determina răspunderea contravențională a proprietarilor e un pic mai dificil, pentru că nu sunt delimitări, nu avem niciun fel de reper.

Reporter: Ați sancționat Ministerul Dezvoltării pentru că nu are grijă de teren?

Gheorghe Moisă-Sin, Poliția Locală Sector 3: Au fost făcute două notificări. Răspunsul a fost elegant: după ce se vor obține fondurile necesare se va proceda la salubrizarea zonei.

Reporter: Și s-a întâmplat vreodată?

Gheorghe Moisă-Sin, Poliția Locală Sector 3: Din păcate, nu.

Și pare că nu se va întâmpla prea curând. Autoritățile anunțau anul trecut că vor expropria o mică parte din teren care are proprietari privați, ca să poată începe lucrările. Proiectul este, însă, blocat și acum tot acolo.

"Pentru exproprieri, Ministerul are nevoie de în jur de 40 milioane de lei. Acest Guvern pur și simplu refuză să aloce acești bani. Sunt proprietari privați din fostul cartier evreiesc, cu suprafețe foarte mici care se aflau în diverse litigii", a spus Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției.

Potrivit proiectului, Executivul trebuia să semneze, în noiembrie anul trecut, acordul pentru împrumutul de 926 de milioane de euro de la Banca Mondială, bani pentru studiul de fezabilitate și proiectare. Documentul nu a fost încheiat, însă, la timp, așa că statul a pierdut banii. În plus, trebuie să returneze 2.500.000 de dolari Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fonduri pe care le primise pentru pregătirea proiectului.

Acum, va fi demolată inclusiv fundația construită în anii 1980, pe care urma să fie ridicat Cartierul Justiției.

"Acel teren, de fapt, este o ciudățenie pentru că vorbim de 10 hectare absolut goale și părăsite în mijlocul orașului, dar este și o mare oportunitate. Putem să ne gândim la alte proiecte mari de regenerare urbană unde astfel de goluri centrale au fost umplute cu niște dezvoltări coerente", a precizat Matei Sumbasacu, fondator Re Rise.

"Nu găsești în altă zonă a Bucureștiului ceva atât de comasat, sub aspectul stării de insalubritate", a spus Gheorghe Moisă-Sin.

Între timp, orice încercare de a asana terenul insalubru pare blocată. Ministerul Justiției vrea să preia terenul și să continue proiectul. Pe de altă parte, Primăria Capitalei a cerut Guvernului cealaltă jumătate de teren, pe care vrea să ridice o filarmonică sau să înființeze un parc. Guvernul nu a dat niciun răspuns niciunei solicitări.