Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic, începând de luni, o coală specială formată din 4 bancnote cu valoare nominală de 5 lei şi o coală specială formată din 54 de bancnote cu valoare nominală de 5 lei.

Coli speciale cu bancnote de 5 lei, lansate de BNR. Preţurile pronesc de la 80 de lei și ajung la 1.000 de lei - BNR

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, bancnotele de 5 lei aferente acestor coli speciale vor avea aceleaşi specificaţii tehnice ca bancnotele cu valoare nominală de 5 lei aflate în circulaţie şi vor fi înseriate consecutiv, potrivit Agerpres.

Colile speciale formate din 4 bancnote cu valoare nominală de 5 lei şi cele formate din 54 de bancnote cu valoare nominală de 5 lei sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză şi introduse în plicuri de prezentare personalizate, respectiv în tuburi de prezentare personalizate.

Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central, precum şi seriile bancnotelor. Tirajele aprobate pentru colile speciale cu valoare nominală de 5 lei sunt de 10.000 exemplare pentru colile speciale formate din 4 bancnote şi de 1.000 exemplare pentru colile speciale formate din 54 de bancnote.

Articolul continuă după reclamă

Preţurile de vânzare pentru colile speciale cu valoare nominală de 5 lei sunt de 80 lei pentru cele formate din 4 bancnote, inclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate şi plicul de prezentare personalizat, şi de 1.000 lei pentru cele formate din 54 de bancnote, inclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate şi tubul de prezentare personalizat.

Lansarea în circuitul numismatic a colilor speciale cu valoare nominală de 5 lei se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.