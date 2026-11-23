Două destinaţii europene preferate inclusiv de români au fost desemnate Capitale Europene ale Turismului în 2027, pentru eforturile de promovare a unui turism sustenabil.

Două destinaţii din Europa care au fost desemnate capitale ale turismului în 2027 - Shutterstock

Ljubljana, capitala Sloveniei, și Calvia, o municipalitate din Mallorca, au fost desemnate de Comisia Europeană drept Capitale Europene ale Turismului pentru anul 2027. Potrivit informațiilor, cele două destinații au fost apreciate pentru modul în care promovează un turism inteligent și sustenabil.

Ljubljana a primit titlul la categoria orașelor cu peste 100.000 de locuitori, în timp ce Calvia a câștigat la categoria destinațiilor cu o populație cuprinsă între 25.000 și 100.000 de locuitori.

Capitala Sloveniei a fost apreciată pentru modul său de abordare privind nevoile locuitorilor și pentru promovarea turismului pe tot parcursul anului. În cazul localității din Mallorca, juriul a aplaudat eforturile de trecere de la turismul de masă la un model mai sustenabil.

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Câștigătorii au fost aleși de un juriu european, după prezentările susținute la Bruxelles, pe 18 și 19 noiembrie, de destinațiile ajunse pe lista scurtă.

Destinaţii care au un turism mai sustenabil

În total, 83 de destinații din 24 de țări au candidat pentru această distincție, iar 16 au ajuns pe lista scurtă.

La categoria destinațiilor mai mari au fost selectate Aalborg (Danemarca), Braga (Portugalia), Genova (Italia), Konya (Turcia), Liov (Ucraina), Salzburg (Austria) și Sofia (Bulgaria).

Pentru categoria destinațiilor mai mici, pe lista scurtă s-au aflat Calais (Franța), Geestland (Germania), Ibiza (Spania), Nova Gorica (Slovenia), Sandanski (Bulgaria), Selçuk (Turcia) și Zadar (Croația).

Potrivit Comisiei Europene, Ljubljana a fost desemnată câștigătoare datorită „angajamentului său față de schimbul de cunoștințe, învățarea continuă și inițiativele centrate pe locuitori”.

Orașul a obținut rezultate excelente și în privința criteriilor care țin de turismul accesibil, sustenabil, digital și cultural. Juriul a apreciat și programul ambițios de activități pregătit pentru anul 2027.

Un alt punct forte al capitalei slovene este modul în care folosește datele despre vizitatori. Juriul a apreciat felul în care Ljubljana folosește datele și ideile noi pentru a-și dezvolta turismul într-un mod responsabil. Orașul a fost apreciat și pentru dezvoltarea unor soluții turistice mai creative și mai sustenabile, precum și pentru promovarea călătoriilor în toate perioadele anului, potrivit Mediafax.

În cazul localității Calvia, juriul a apreciat decizia de a renunța treptat la modelul turismului de masă, bazat pe un număr foarte mare de vizitatori, și de a trece la o abordare mai sustenabilă, potrivită pe tot parcursul anului.

Au fost apreciate și eforturile autorităților locale de a regândi felul în care turismul ajută pe termen lung la bunăstarea economică, socială și la protejarea mediului. Totodată, Calvia încearcă să construiască o relație mai „echilibrată între vizitatori, rezidenți și mediul local”.

„Această distincție recunoaște rolul lor de lideri în domeniul turismului sustenabil și inovator, care aduce beneficii întreprinderilor, vizitatorilor și comunităților locale. Exemplul lor va inspira destinații din întreaga Europă”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru Transporturi Sustenabile și Turism.