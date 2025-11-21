Bolojan, anunț despre Petrotel și benzinăriile Lukoil: Vom avea un mecanism propriu de sancțiuni

Sancțiunile americane au intrat azi în vigoare pentru rafinăria Lukoil Petrotel din Ploieşti, iar pentru benzinăriile din România urmează pe 13 decembrie, deoarece sunt administrate de entități diferite. Premierul Ilie Bolojan a anunţat că guvernul va publica, luni, în dezbatere publică, un act normativ prin care va fi creat un mecanism propriu de sancțiuni pentru Lukoil. Potrivit surselor Observator, americanii de la Carlyle Group, arabii de la ADNOC (compania națională de petrol și gaze a Emiratului Abu Dhabi) și ungurii de la Mol ar putea cumpăra Petrotel și cele 300 de benzinării Lukoil din țară. Acestea ar fi singurele interesate să cumpere, așa cum vor rușii, divizia de rafinare și cea de distribuție de carburanți.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că sancțiunile pentru rafinăria Petrotel au intrat în vigoare azi, 21 noiembrie, iar pentru benzinării urmează pe 13 decembrie. Totodată, a explicat că România va fi solidară cu SUA și celelalte state pentru a pune în practică aceste sancțiuni, sugerând că nu au fost solicitate derogări. A asigurat că există stocuri suficiente de carburanți și că aprovizionarea va funcționa normal, rafinăria fiind acum în mentenanță.

Şeful executivului a precizat că Guvernul va publica luni un act normativ care creează un mecanism românesc de sancțiuni, complementar celui european, astfel încât România să poată aplica și sancțiuni decise unilateral. Decizia de activare a acestui mecanism va fi luată în decembrie.

Guvernul va introduce un mecanism propriu de sancțiun în cazul Lukoil.

Întrebat despre situația Petrotel, premierul Ilie Bolojan a explicat azi, în cadrul unei conferințe de presă, că "termenele intră în vigoare la date diferite. Pentru rafinăria Lukoil, care este pe o entitate juridică, intră în vigoare acum, rafinăria este în mentenanță și, din evaluarea experților de la Energie, practic sunt stocuri suficiente în perioada actuală și următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină și motorină să funcționeze fără ca această rafinărie să fie în activitate. Prin urmare, România va fi solidară cu SUA și celelalte state pentru a pune în practică aceste sancțiuni.

Cât despre rețeaua de benzinării, e un termen la jumătatea lunii decembrie, e o pondere de peste 20% ca număr de benzinării în România și așteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători ai acestor benzinării și proprietarii Lukoil. Există un act normativ pe care îl vom publica luni, prin care România își stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru pe care îl avem,care ne permite să punem sancţiuni doar pentru decizii care sunt luate de ţările Uniunii Europene, în aşa fel încât săptămâna viitoare acesta să fie adoptat. Vom decide în luna decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu. Trebuie să țină cont de realitățile din piață. Bulgaria are o dependență totală de rafinăria de la Burgas și inevitabil trebuia să facă ceva în acest sens.

Cât despre Guvern, înseamnă și răspunderi importante care se pot întoarce împotriva noastră și mecanismul pe care îl avem înseamnă supravegherea activității, ca să ne asigurăm că afacerile acestor companii sunt independente și că fluxurile financiare nu duc către Rusia. Cât despre cooperarea Romgaz și Lukoil, am luat măsurile necesare ca Romgaz să nu fie afectată de aceste sancțiuni. Am notificat, am informat. Lucrurile sunt asigurate".

Întrebat ce se va întâmpla cu angajații Petrotel, premierul a spus că "Lukoil trebuie să ia deciziile de rigoare".

Carlyle Group, ADNOC și Mol interesate de Petrotel și benzinăriile Lukoil

De activele Lukoil din România ar fi interesate Carlyle Group (SUA), ADNOC (Emiratele Arabe Unite) și Mol (Ungaria), singurele companii care ar fi dispuse să cumpere la pachet rafinăria și benzinăriile, așa cum vrea Lukoil. Petrotel-Lukoil SA operează rafinăria din Ploiești și Lukoil România SRL administrează cele 320 de benzinării. Potrivit deadline-urilor, sancțiunile pentru Petrotel au intrat în vigoare azi, 21 noiembrie, iar pentru benzinării vor intra pe 13 decembrie.

Mai multe companii analizează în prezent afacerile pe care gigantul rus Lukoil le are în afara Rusiei. Este vorba de benzinării, rafinării sau zăcăminte de petrol și afaceri cu gaze. Însă nu toate companiile vor să cumpere pachetul întreg, așa cum și-ar dori rușii. Unele sunt interesate doar de anumite părți, de exemplu, doar de zăcămintele de petrol din Irak sau de afacerile cu gaze din Asia Centrală.

Potrivit Reuters și Bloomberg, companiile interesate de activele internaționale ale Lukoil sunt Exxon Mobil (SUA), Chevron (SUA), ADNOC - Abu Dhabi National Oil Company (Emiratele Arabe Unite), IHC - International Holding Company (Emiratele Arabe Unite) și Carlyle Group (SUA).

Dacă Lukoil insistă să vândă toate afacerile sale internaționale "la pachet", s-ar putea ajunge la o soluție de compromis, explică Bloomberg. Adică o firmă financiară sau de investiții (poate să nu fie din industria energetică) ar putea cumpăra tot pachetul și, ulterior, să-l revândă pe bucăți altor companii interesate doar de anumite părți. Practic, ar acționa ca un intermediar.

Exxon și Chevron sunt interesate, de pildă, doar de participația Lukoil în câmpul petrolier West Qurna 2 din Irak, în timp ce ADNOC evaluează mai multe active ale Lukoil, inclusiv afacerile cu gaze naturale din Uzbekistan. Lukoil plănuia să vândă întregul pachet de active internaționale către Gunvor Group, un acord blocat brusc de SUA, care au numit compania "o marionetă" a Kremlinului.

Statul nu mai preia activele Lukoil

Statul a renunțat la scenariul de a administra temporar activele Lukoil din țară, fără să le preia. Pentru a administra rafinăria și rețeaua de benzinării Lukoil, statul ar fi avut nevoie de peste 200 de milioane de euro cash-flow, bani necesari pentru ca activitatea să poată continua normal. Guvernul nu are de unde acoperi această sumă, astfel că merge direct pe varianta tranzacției, au declarat surse politice pentru Observator.

Guvernul va adopta doar actul normativ prin care creează cadrul legal pentru vânzarea activelor Lukoil din țară. Însă, indiferent cine va prelua Lukoil, tranzacția va trece obligatoriu prin Consiliul Suprem de Apărare a Țării și va fi verificată de Comisia pentru Investiții Străine, pentru ca rafinăria și benzinăriile să nu fie preluate de firme rusești sau de intermediari ai acestora.

