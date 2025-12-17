După o perioadă cu scumpiri, alimentate inclusiv de incertitudinile legate de situația Lukoil, piața carburanților pare să se mai liniştească. Benzina și motorina s-au ieftinit pentru a opta oară la rând.

Opt ieftiniri succesive în această lună. Minus 30 de bani, în medie, la litrul de benzină şi motorină. Adică, o economie de 15 lei la un plin de carburant. În prezent, benzina costă în jur de 7 lei şi 32 de bani, iar motorina, după ce a atins pragul de opt lei, a coborât la 7 lei şi 51 de bani. Principala explicație este ieftinirea petrolului: cotațiile Brent au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele șase luni, pe fondul creșterii speranțelor privind un acord de pace în Ucraina.

"Am avut 8 ieftiniri în această lună, după ce lunile trecute am avut undeva la 10-11 scumpiri, într-o lună și jumătate. Iar această volatilitate este, practic, noua normalitate. S-a ajuns la un preț de sub 60 de dolari, la cotația barilului BRENT. A fost chiar 58 de dolari. Înseamnă că acum a crescut un pic, s-a apropiat de 60 din cauza situației dintre SUA și Venezuela, o posibilă blocadă pe exportul petrolier. Situația cu activele Lukoil a fost cea care a ținut prețurile sus la carburanți luna trecută mai ales, pentru că nu se știa foarte clar ce urmează să se întâmple cu ele", a declarat Mihai Nicuţ, jurnalist specializat în energie.

Însă aceste ieftiniri vor fi anulate de noi scumpiri, de la începutul anului viitor. De data aceasta, cauza este exclusiv fiscală. Din ianuarie, benzina se va scumpi cu aproximativ 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru, ca urmare a creșterii accizelor.

"Ieftinirile de acum, practic să ne bucurăm de ele cât putem. Speram la o decizia Guvernului de a amâna această creștere. Se pare că nu a venit, bine, mai este timp până la finalul anului, dar semnalele sunt că nici nu va veni și vom avea iarăși o creștere. Ne ridică destul de mult în clasamentul regional al prețurilor la carburanți. Și ne pune undeva pe la jumatea clasamentului european", a mai spus Mihai Nicuţ.

