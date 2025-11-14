Cinci companii vor să cumpere rafinăria și benzinăriile Lukoil din România. Una e din SUA şi alta din Ungaria

Cel puțin cinci companii din România, SUA, Grecia și Ungaria sunt interesate să cumpere activele Lukoil din ţară: rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării. Este vorba despre MOL (Ungaria), Hellenic Petroleum (Grecia), Petrom, Alchim și Grupul Carlyle (SUA). Potrivit surselor Observator, pentru o perioadă temporară, statul va administra activele fără să le preia. Ulterior, când se va realiza tranzacția, aceasta va trece obligatoriu prin CSAT și va fi verificată de Comisia pentru Investiții Străine, pentru a se asigura că Lukoil nu va fi preluată de firme rusești sau de intermediari ai acestora.

MOL (Ungaria), Hellenic Petroleum (Grecia), Petrom, Alchim și Grupul Carlyle (SUA) sunt interesate de activele Lukoil din România. Trei dintre companii doresc să cumpere atât rafinăria Petrotel, cât și rețeaua de 320 de benzinării, iar două sunt interesate doar de o parte dintre aceste active. De altfel, gigantul american de investiții Carlyle ar fi interesat de preluarea tuturor activelor internaționale ale firmei rusești. Grupul este deja prezent în România, controlează Black Sea Oil & Gas (BSOG), cea mai nouă exploatare de gaze offshore din Marea Neagră, care asigură peste 10% din producția anuală internă.

Preţurile la pompă au crescut în ţară

Rușii de la Lukoil ar fi refuzat vânzarea separată a celor două divizii, rafinare și distribuție de carburanți, deși ele funcționează juridic prin firme diferite: Petrotel-Lukoil SA (rafinăria) și Lukoil România SRL (rețeaua de 320 de benzinării). Cumpărătorii ar fi mai interesați de benzinării decât de rafinărie, care este proiectată să proceseze țiței rusesc Ural și nu poate funcționa eficient cu țiței precum cel din Azerbaidjan sau Kazahstan iar o retehnologizare ar necesita investiții majore. " Este o rafinărie cu active destul de învechite, care necesită investiții consistente. E nevoie de o companie mare, cu experiență în domeniu, care să știe de unde să-și procure țițeiul și să poată rafina un produs similar", a explicat pentru Observator Mihnea Cătuți, expert în energie.

Articolul continuă după reclamă

În acest moment, Petrotel este oprită pentru mentenanță."Faptul că nu funcționează acum nu afectează fluxul de aprovizionare, însă, pe termen mediu și lung, dacă nu va mai procesa, vom fi nevoiți să importăm mai mult. Asta este problema", a declarat miercuri preşedintele Nicușor Dan. Petrotel procesează anual circa 2,5 milioane de tone de țiței, aproape în totalitate din import. Ce rezultă din această rafinare (benzină, motorină și alte produse petroliere) acoperă aproximativ 20% din necesarul total de combustibili al țării.

Prețurile în benzinăriile din România au crescut în ultimele săptămâni. Oficialii din guvern cred că aceste creșteri nu sunt justificate și au cerut Consiliului Concurenței să facă verificări.

O decizie finală privind Lukoil este așteptată săptămâna viitoare

Potrivit surselor Observator, o decizie finală privind Lukoil este așteptată săptămâna viitoare, împreună cu un act normativ în guvern. Cel mai probabil, statul va administra temporar activele Lukoil fără să le preia. Ulterior, când se va realiza tranzacția, aceasta va trece obligatoriu prin Consiliul Suprem de Apărare a Țării și va fi verificată de Comisia pentru Investiții Străine, pentru a se asigura că activele Lukoil nu vor ajunge la firme rusești sau la intermediari ai acestora.

Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, a declarat vineri că monitorizează prețurile la carburanți, dar nu a identificat prețuri speculative până acum. Acesta a mai precizat că, oficial, nimeni nu a notificat încă intenția de a cumpăra activele Lukoil din România și că tranzacția ar putea fi evaluată și de Comisia Europeană, dacă e vorba de firme din UE, dar și de Comisia pentru Investiții Străine, dacă e vorba de firme din afara UE.

Întrebat ce impact ar avea creșterea prețului la pompă, Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat vineri că el crede că guvernul va găsi o soluție și că nu se va ajunge la o majorare semnificativă.

Rușii au solicitat SUA o prelungire a termenului limită

România și Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor deținute de Lukoil înainte ca sancțiunile SUA împotriva proprietarilor ruși să intre în vigoare pe 21 noiembrie. Rușii au solicitat oficial Washingtonului o prelungire a termenului limită. "Dacă nu se găsește o soluție comercială, operarea Lukoil în România va fi foarte greu de realizat", a declarat joi premierul Bolojan. "Haideţi să vedem săptămâna viitoare ce decizii se iau la nivel global, în principal de către Statele Unite, dacă această decizie rămâne să se aplice de la finalul acestei luni sau va fi amânată cu o perioadă de timp", a spus Bolojan la Euronews România.

Situația stârnește îngrijorare și în Bulgaria, unde Lukoil administrează rafinăria din Burgas, sute de benzinării și instalații de depozitare a combustibilului. Ca să evite o criză, parlamentul bulgar a adoptat o lege care îi permite guvernului să preia temporar controlul asupra rafinăriei, să o mențină funcțională și chiar să o vândă, dacă este necesar. Președintele Bulgariei s-a opus, invocând posibile pretenții financiare viitoare împotriva statului, dar parlamentul i-a respins joi veto-ul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰