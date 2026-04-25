Nicuşor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD. Discuţii cu liderii partidelor pro-europene, luni la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri seară, demisiile miniştrilor PSD. Şeful statului anunţă că a convocat noi discuţii cu liderii partidelor pro-europene, luni la Cotroceni, despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR.

de Redactia Observator

la 25.04.2026 , 09:12
Nicuşor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD. Discuţii cu liderii partidelor pro-europene, luni la Cotroceni - Facebook

"Am semnat asearǎ demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern. Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR", a scris preşedintele pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Aceste propuneri au venit joi seara (...). Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete. În drum spre avion o să fac o mică verificare şi dacă totul e în regulă, le voi semna", a afirmat, vineri, şeful statului, în conferinţa de presă de la finalul Consiliului European informal. Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras astfel din Executivul condus de preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

Premierul a anunţat numele membrilor Cabinetului care vor prelua ministerele de la care au demisionat social-democraţii, menţionând că le trimite preşedintelui Nicuşor Dan.

Aceştia sunt:

  • Ministerul Muncii - Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene
  • Ministerul Sănătăţii - Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării
  • Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna (UDMR), vicepremier
  • Ministerul Justiţiei - Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne
  • Ministerul Energiei - Ilie Bolojan, premier
  • Ministerul Transporturilor - Radu Miruţă (USR), ministrul Apărării şi vicepremier
  • Vicepremier pe postul care a fost deţinut de Marian Neacşu - Oana Gheorghiu, vicepremier. 
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD. Discuţii cu liderii partidelor pro-europene, luni la Cotroceni
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.