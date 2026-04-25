Nicuşor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD. Discuţii cu liderii partidelor pro-europene, luni la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri seară, demisiile miniştrilor PSD. Şeful statului anunţă că a convocat noi discuţii cu liderii partidelor pro-europene, luni la Cotroceni, despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR.

"Am semnat asearǎ demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern. Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR", a scris preşedintele pe Facebook.

"Aceste propuneri au venit joi seara (...). Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete. În drum spre avion o să fac o mică verificare şi dacă totul e în regulă, le voi semna", a afirmat, vineri, şeful statului, în conferinţa de presă de la finalul Consiliului European informal. Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras astfel din Executivul condus de preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

Premierul a anunţat numele membrilor Cabinetului care vor prelua ministerele de la care au demisionat social-democraţii, menţionând că le trimite preşedintelui Nicuşor Dan.

Aceştia sunt:

Ministerul Muncii - Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

Ministerul Sănătăţii - Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării

Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna (UDMR), vicepremier

Ministerul Justiţiei - Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne

Ministerul Energiei - Ilie Bolojan, premier

Ministerul Transporturilor - Radu Miruţă (USR), ministrul Apărării şi vicepremier

Vicepremier pe postul care a fost deţinut de Marian Neacşu - Oana Gheorghiu, vicepremier.

