Nicușor Dan se întâlnește luni, de la 10:00, cu liderii partidelor pro-europene. Ce vor discuta

Președintele Nicușor Dan are programată luni o întâlnire cu liderii partidelor politice parlamentare pro-europene, a anunțat duminică Administrația Prezidențială. Întâlnirea este programată la ora 10.00 la palatul Cotroceni.

de Redactia Observator

la 26.04.2026 , 10:33
Potrivit Administrației prezidențiale, șeful statului are o întrevedere cu liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare pro-europene: PSD, PNL, USR, UDMR. Întâlnirea are ca temă implementarea programelor majore pentru România (SAFE, PNRR), potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Președintele Nicușor Dan a avut și miercuri consultări cu partidele, după retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan de către PSD.

El a făcut atunci apel la „dezescaladare” și a spus că toate formațiunile și-au exprimat disponibilitatea de cooperare pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare. „Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR. Și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta”, a mai spus Dan.

Şeful statului a anunţat încă de sâmbătă că a convocat noi discuţii cu liderii partidelor pro-europene, luni la Cotroceni, despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR. "I-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR", a scris preşedintele pe Facebook.

