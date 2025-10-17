Bolojan: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să lupte ANAF, ci cu evaziunea fiscală care ne goleşte bugetul

Ilie Bolojan a declarat vineri că prioritatea ANAF trebuie să fie combaterea evaziunii fiscale și a marilor fraude, nu controalele mărunte pe "gemul din bucătărie". Șeful Guvernului a anunțat că săptămâna viitoare vor fi publicate datoriile companiilor de stat, iar instituțiile publice care nu și-au achitat obligațiile către buget vor fi notificate oficial.

Bolojan: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să lupte ANAF, ci cu evaziunea fiscală care golesc bugetul - Hepta

"Astăzi finanţele au publicat, cred că în jurul prânzului, situaţia datoriilor pe care instituţiile publice le au luat bugetul de stat. Încă nu s-a mai întâmplat asta. Vor primi notificări toţi. Instituţiile publice. Primării, spitale şi aşa mai departe care şi ele până acum se considerau scutite de a respecta legea. De ce? Pentru că ce făcea guvernul? Nu îşi bugetau ultimele luni ale anului, în mod intenţionat, creau o presiune pe salarii. Dom'le, nu avem bani de salarii. Şi atunci venea guvernul printr-o hotărâre de guvern şi le dădea aceşti bani. Ori este anormal ca cei care fac asta an de an să fie finanţaţi. Acum au fost notificaţi. Aceste date sunt publice", a declarat premierul Ilie Bolojan, la RRA.

Datoriile companiilor de stat, publice de săptămâna viitoare

"Vor fi publicate săptămâna viitoare şi datoriile companiilor de stat şi lista cu aceste companii. Nu am mai aprobat în guvern bugetele lor, de când sunt premier, acolo unde au avut pierderi, decât cu planuri de recuperare", a precizat şeful Executivului.

El a dat exemplul companiei Metrorex, din Bucureşti, care este subvenţionată în fiecare an cu aproximativ 900 de milioane de lei.

"Cred că peste 70% din cifra lor de afaceri este subvenţie de la bugetul de stat. Nu-i tot una dacă acolo se fac economii de 5%, de 3%, de 4%, pentru că asta, la nivelul acestei sume înseamnă 10 milioane de lei, 20 de milioane de lei, 30 de milioane şi atunci le-am aprobat bugetul, condiţionându-le aprobarea de un plan de reducere a cheltuielilor şi au trebuit să facă acest lucru", a spus el.

Avertismentul premierului

Potrivit premierului, "trebuie să nu ne risipim banii şi orice funcţionează mai bine este un plus pentru toţi cetăţenii ţării noastre".

"Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF şi asta vom face în perioada următoare", a subliniat premierul Bolojan.

