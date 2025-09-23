Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Boom pe piața creditelor de consum în România: volumul aproape s-a dublat într-un an, potrivit Revolut

România se află în top 3 piețe pentru creditele de consum, potrivit datelor Revolut, furnizate la solicitarea Observator. Volumul aproape s-a dublat într-un an.

de Lucia Cujbă

la 24.09.2025 , 16:09
Boom pe piața creditelor de consum în România: volumul aproape s-a dublat într-un an, potrivit Revolut - Boom pe piața creditelor de consum în România: volumul aproape s-a dublat într-un an, potrivit Revolut - Revolut

"Creșterea anuală este de aproximativ 88%, raportat la perioada august 2025-august 2024. Vedem un interes ridicat din partea clienților", a declarat pentru Observator Mariia Lukash, Head of Growth CEE Revolut. Tendința este confirmată și de datele oficiale: în 2024, românii au luat credite de consum în valoare de 47 de miliarde de lei, un record istoric.

Mai mult interes pentru investiții

Deși creditele de consum continuă să crească, acestea nu mai sunt cel mai dinamic produs din portofoliul Revolut. Banca digitală observă o schimbare de mentalitate, dinspre împrumuturi către investiții.

Articolul continuă după reclamă

"Cel mai dinamic produs îl reprezintă investițiile. Oferim atât fonduri de investiții, cât și conturi de economii cu acces instant", a detaliat Lukash. Din 2025, Revolut oferă economii cu acces instant și companiilor, care pot acumula dobândă zilnic, direct în cont.

Crypto: popular, dar volatil

Piața criptomonedelor rămâne atractivă, dar volatilitatea ridicată reprezintă o provocare. "Când prețul crește, mulți investesc; când scade, scade rapid. Nu reprezintă încă o opțiune stabilă pentru investitorii români", afirmă Lukash.

Lucia Cujbă
Lucia Cujbă Like

În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români?

revolut romania
Înapoi la Homepage
Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo
Comentarii


Întrebarea zilei
Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor?
Observator » Ştiri economice » Boom pe piața creditelor de consum în România: volumul aproape s-a dublat într-un an, potrivit Revolut