Boom pe piața creditelor de consum în România: volumul aproape s-a dublat într-un an, potrivit Revolut

România se află în top 3 piețe pentru creditele de consum, potrivit datelor Revolut, furnizate la solicitarea Observator. Volumul aproape s-a dublat într-un an.

"Creșterea anuală este de aproximativ 88%, raportat la perioada august 2025-august 2024. Vedem un interes ridicat din partea clienților", a declarat pentru Observator Mariia Lukash, Head of Growth CEE Revolut. Tendința este confirmată și de datele oficiale: în 2024, românii au luat credite de consum în valoare de 47 de miliarde de lei, un record istoric.

Mai mult interes pentru investiții

Deși creditele de consum continuă să crească, acestea nu mai sunt cel mai dinamic produs din portofoliul Revolut. Banca digitală observă o schimbare de mentalitate, dinspre împrumuturi către investiții.

"Cel mai dinamic produs îl reprezintă investițiile. Oferim atât fonduri de investiții, cât și conturi de economii cu acces instant", a detaliat Lukash. Din 2025, Revolut oferă economii cu acces instant și companiilor, care pot acumula dobândă zilnic, direct în cont.

Crypto: popular, dar volatil

Piața criptomonedelor rămâne atractivă, dar volatilitatea ridicată reprezintă o provocare. "Când prețul crește, mulți investesc; când scade, scade rapid. Nu reprezintă încă o opțiune stabilă pentru investitorii români", afirmă Lukash.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

