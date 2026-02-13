Bursa de la Bucureşti a deschis pe roşu, după confirmarea oficială a recesiunii tehnice

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a început şedinţa de vineri pe minus pe toţi indicii, iar după 40 de minute de la deschiderea tranzacţiilor rulajul ajunsese la 21,04 milioane de lei (4,13 milioane de euro), potrivit Agerpres.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,89%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere de 0,85%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,93%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a depreciat cu 0,80%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 1,08%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un recul cu 0,77%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Chimcomplex Borzeşti (+1,95%), Infinity Capital Investments (+0,48%) şi Romcarbon (+0,29%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Condmag (-3,57%), Purcari Wineries Public Company Limited (-3,24%) şi Şantierul Naval Orşova (-2,92%).

