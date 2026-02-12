Antena Meniu Search
Indicele ROBOR la 3 luni, 12 februarie 2026

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 12 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în staţionare, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 13:19
Concret, rata de referinţă ROBOR cu scadenţă la trei luni este cotată la 5,83, cotă în staţionare faţă de cota prezentată miercuri, 11 februarie 2026.

Vă reamintim că, conform reprezentanţilor BNR, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci, iar ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referinţă media aritmetică a cotațiilor de dobândă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

