Cu cât vinde ANAF o ambulanţă din 2008, la a patra strigare

După apartamente şi terenuri, ANAF scoate la licitaţie o ambulanţă. Maşina va fi vândută pentru 16.500 de lei, la a patra strigare, potrivit anunţului publicat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - AJFP Neamţ.

Este vorba despre un autovehicul special marca Volkswagen Transporter 7HC, fabricat în 2008, fostă ambulanţă, înmatriculată NT-55-SAL. Vehiculul funcţionează pe motorină, însă nu este în stare de funcţionare. Motorul este defect şi scos de pe maşină, potrivit anunţului oficial.

Licitaţia este programată pentru 3 martie 2026, ora 10:00, la sediul ANAF din Piatra Neamţ, pe bulevardul Traian, nr. 19 bis.

Cei interesaţi pot vedea ambulanţa la sediul firmei SC SALVCENTER SRL, în Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ, de luni până joi între 08:30 - 16:30 şi vineri între 08:30 - 14:00, în prezenţa executorului fiscal.

Preţul de pornire este neimpozabil, conform Codului fiscal. Rămâne de văzut cine va fi dispus să investească într-o ambulanţă care are nevoie, înainte de toate, de un motor nou.

