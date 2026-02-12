Antena Meniu Search
Preţul aurului, 12 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,26 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 12 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 13:16
Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,26 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 697,4647 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,2881 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0934 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5824 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8488 lei româneşti.

