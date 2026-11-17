Speriaţi de frigul din ultimele zile, mulţi români care au apartamente racordate la sistemul centralizat de încălzire caută soluții de avarie. Aeroterme, calorifere electrice și aparate de aer condiționat. Consilierii de vânzări îi sfătuiesc să ţină cont și cât consumă sistemele de încălzire ca să nu aibă surprize neplăcute în facturi.

"Aici avem nişte radiatoare pe ulei. Sunt nişte radiatoare performante cu touch electric. Clientul poate să-şi salveze temperatura pe care şi-o doreşte în camera", spune un repezentat vânzări.

Un astfel de radiator poate încălzi o încăpere de până la 25 de metri pătraţi, dar ridică factura la curent spre două, trei sute de lei pe lună.

"Pe partea confortabilă şi îndelungată sunt radiatoarele electrice pe ulei, cel mai ieftin 150 de lei. Dacă vrem ceva de confort, avem convertoarele. Cel mai ieftin de la 80 de lei până la 250-300 de lei", a declarat Luiza Ghimpău, reprezentant magazin.

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Aerotermele şi aparatele de aer condiţionat sunt la fel de căutate.

"Oamenii au început să caute începând de la 1 octombrie de când temperaturile au începu să scadă. Avem aeroterme începând de la 55 de lei care acoperă în jur de 20 de metri pătraţi ca suprafaţă", a explicat Marinela Berceanu, reprezentant magazin.

"Cea mai bună alegere şi cu cel mai mic consum de energie ar fi aparatele de aer condiţionat. Consumul scade la aceste aparate până la jumătate", a spus Cristinel Mălăiescu, reprezentant magazin.

Aparatele de aer condiţionat costă de la 1.200 de lei în sus plus costuri de instalare între 500 şi 1.500 de lei.

"Este recomandat ca instalaţile electrice să fie verificate de persoane autorizate, iar radiatoarele să fie verificate să nu aibă defecţiuni. Iar în prize şi prelungitoare nu trebuie introduse mai mulţi consumatori pentru că poate să se producă un incendiu", a declarat Florin Cocoşilă, purtător de cuvânt ISU Dolj.

Pentru a reduce pierderile de căldură, izolarea locuinţei este foarte importantă.

"Cea mai mare cantitate de energie termică se pierde prin ferestre. Să punem nişte draperii mai groase, să punem la baza ferestrei un rulou cu vată. Pe pardosele să pune covoare mai groase", a declarat Dumitru Armăşescu, arhitect.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă avertizează - încălzirea cu aragazul este periculoasă! Arderea gazelor consumă oxigenul din casă şi degajă monoxid de carbon care poate fi letal.