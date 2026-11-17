Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 17 noiembrie 2026
Preţ bitcoin astăzi, 17 noiembrie 2026 - Profimedia
Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 17 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 58.452 euro sau 64.353 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 59.460 euro sau 65.463 dolari.
Nivelul atins la momentul actual este, încă, cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 66.826 euro sau 73.702 dolari.
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