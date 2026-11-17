Declaraţia a fost făcută la Palatul Parlamentului, după o întâlnire a reprezentanţilor IMM România cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.

"Noi am venit cu o serie de propuneri din perspectiva IMM România, cu privire la relansarea economică, cu privire la ceea ce înseamnă această reformă administrativă şi am adăugat şi reforma instituţională, pentru că e foarte important să fie făcută şi reforma instituţională (...) Noi am spus un lucru foarte simplu: atunci când s-au creat aceste regiuni de dezvoltare, după ce România a aderat la la Uniunea Europeană, tocmai acesta fusese scopul iniţial, de a comasa diverse judeţe în aceste regiuni, pentru că am văzut dezbateri publice care cumva au escaladat în această perioadă, cu privire la unirea unor judeţe, nişte denumiri destul de ciudate şi improprii. Avem aceste regiuni de dezvoltare care au şi acele agenţii care şi finanţează regional diverse proiecte, că vorbim de administraţiile publice, că vorbim de proiecte ale mediului de afaceri şi aşa mai departe, Deci, credem noi că pe acest tipic poate fi o reorganizare teritorială. (...) Având în vedere că în Constituţie sunt trecute drept judeţe, aşa ar trebui să fie trecute, dar pe modelul regiunilor actuale, vorbim de regiunea Bucureşti-Ilfov, regiunea Sud-Muntenia, regiunea Sud-Est, regiunea Nord-Est, Centru-Nord, Vest", a spus Jianu la Palatul Parlamentului.

Jianu: Salariul minim pe economie pentru anul următor nu poate fi crescut

De asemenea, Florin Jianu a mai declarat că IMM-urile nu susțin majorarea salariului minim, întrucât economia nu își permite o astfel de măsură.

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"Noi am spus foarte clar că, în opinia noastră, a mediului de afaceri, pe analizele pe care le avem, salariul minim pe economie pentru anul următor nu poate fi crescut. Am oferit trei soluţii pentru ceea ce înseamnă creşterea salariului. Fie scazi din această taxare care este mult prea ridicată în acest moment, fie măreşti acea sumă deductibilă de la 200 lei spre 400 lei şi iarăşi banii ajung efectiv la oameni, fără să umbli la salariul minim, neumblând la salariul respectiv înseamnă că acea diferenţă deductibilă, banii respectivi merg efectiv la oameni. Şi a treia variantă pe care începem şi avem curajul să discutăm - salarii minime diferenţiate, pentru că vorbim de o productivitate diferenţiată. Am dat exemplu IT. Ce impact are salariul minim pe economie în sectorul IT sau în sectorul financiar-bancar în care salariul mediu este la 12.000 lei? Acolo poţi să ai un salariu minim mai mare. Eu cred că realitatea ne arată că trebuie să avem salarii diferenţiate", a spus Jianu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că şi la nivel european există sisteme în care salariile minime sunt diferenţiate în funcţie de domeniul de activitate şi de productivitate.

"Nu prea există foarte multe ţări care au un salariu minim pe economie, pentru că, încă o dată, productivitatea este diferită. Vorbim de sectorul financiar, IT, care au o productivitate, sau vorbeşti de sectorul serviciilor, de exemplu, de turism, care are o sezonalitate de câteva luni de zile şi o altă productivitate", a afirmat Jianu.

Referindu-se la evoluţia salariului minim, el a subliniat că decizia trebuie să ţină cont de indicatorii economici şi de situaţia actuală a economiei.

"Dacă ai o inflaţie de peste patru ori mai mare decât inflaţia europeană, eu nu cred că poţi, în realitate, să măreşti salariul minim cu această rată a inflaţiei. Trebuie să ţinem cont de realităţile economice. Noi, în acest moment, suntem pe ceea ce înseamnă directiva europeană care spune că ai un prag între 48 şi 52% nu eşti obligat să măreşti salariul minim pe economie", a spus Jianu.

Reforma administrativă, însoţită de una instituţională

El a subliniat că reforma administrativă trebuie însoţită de una instituţională, prin reducerea numărului instituţiilor deconcentrate şi comasarea structurilor cu atribuţii similare.

"Nu e posibil să ai aproape 1.400 de instituţii deconcentrate ale statului în teritoriu. Ministerul Agriculturii are opt instituţii deconcentrate, Ministerul Muncii are patru şi aşa mai departe. Credem că se pot uni aceste instituţii şi să ai o direcţie de muncă, o direcţie agricolă. În acest fel faci o reformă instituţională, cetăţenii, că noi vorbim de mediul de afaceri, înţeleg foarte clar şi felul în care interacţionează cu statul şi e mai simplu pentru toată lumea şi mai eficient şi pentru bugetul de stat", a afirmat preşedintele IMM România.

Florin Jianu a menţionat că preşedintele Camerei Deputaţilor a fost deschis la propunerile IMM România şi a spus că analizează modelul propus.