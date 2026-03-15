Când ajung în piaţă primele legume româneşti. În solariile din ţară se lucrează la foc continuu

Până la Paşte ne pregătim şi pentru primele legume româneşti. În solariile din ţară se plantează răsadurile pentru roşii, castraveți, vinete şi ardei.

Se lucrează intens în solariile din Matca, cel mai mare bazin legumicol din țară, chiar și astăzi, chiar dacă este duminică. Dacă în unele solarii au fost deja puse plantele în pământ, în alte solarii, cum este și acesta în care ne aflăm, acum se pregătește terenul.

Oamenii fac găuri în pământ pentru viitoarele plante cu o unealtă specială, plantator, se numește. Sunt găuri făcute la o distanță fixă de jumătate de metru între ele. Vorbim despre un solar, cum este acesta, de 1800 de metri pătrați.

Tot solarul va fi terminat până în această seară, chiar dacă lucrează doar 2 persoane. Este vorba de dexteritate, evident. Au fost puse plante în multe dintre solarii, au fost plantate roșiile, castraveții, vânăta sau ardeiul gras. Primele legume ce vor fi culese peste aproximativ 3 - 4 săptămâni vor fi castraveții, vorbim despre castraveți. Roșiile vor fi și ele gata de cules undeva la finalul lunii mai. Începutul lunii iunie.

Articolul continuă după reclamă

Până atunci vor fi ajunse la maturitate și gata de cules chiar și vinetele sau ardeii. Este probabil una dintre cele mai aglomerate perioade din an, exceptând-o pe cea când se culeg legumele și când trebuie întreținute. Noaptea este foarte frigă în continuare în această zonă a țării.

Este nevoie de căldură, cu sobe, cu centrale pe peleți sau cărbune. Iar ziua se încălzește, motivul pentru care este un moment foarte bun de a pregăti solariile pentru viitoarele legume românești din acest sezon, din acest an.

Adrian Obreja

Întrebarea zilei V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰