Putea fi carnagiu, la Galaţi, după ce o dronă rusească a căzut lângă o casă din oraş. E prima oară de la începutul războiului din Ucraina când se întâmplă una ca asta. Până acum, resturile de dronă au căzut doar în zone nelocuite. Mai mult decât atât, aparatul militar avea încărcătura explozibilă intactă. Vorbim de muniție de fragmentare, adică multiple bombe individuale, care, în eventualitatea unei detonări, ar fi fost propulsate pe o rază de sute de metri. Mai bine de 500 de oameni au fost evacuaţi pentru a permite Armatei să ridice drona şi să o ducă la loc sigur pentru a fi detonată controlat. Şi nici bine nu a fost îndepărtat pericolul de la Galaţi, că resturi dintr-o altă dronă au fost găsite lângă o fermă, în judeţul Tulcea.

Doar o minune a făcut ca drona rusească de tip Geran 2 să nu explodeze la impact. A căzut noaptea trecută, în curtea unui localnic, a lovit un atelier şi a dărâmat un stâlp electric, lăsând toată strada în beznă. "În casă eram. O bubuitură groaznică şi ne-am speriat şi am fugit. Aici a căzut motorul. Şi acolo a rămas jumătate de dronă", a declarat Costel Harabagiu, proprietarul casei lovite. "Din atelier ieşea un miros foarte puternic de s-a împrăştiat în toată casa, nu puteam să stau aici. Au mai venit băieţi, aici, pe stradă şi au spus că este o dronă. Şi am plecat, am sunat la poliţie. Bine că nu s-a întâmplat mai rău! Am scăpat cu viaţă!", a declarat Diana Harabagiu, proprietara casei lovite.

Aparatul a intrat în spaţiul românesc timp de 4 minute, în care a parcurs 15 kilometri

În timpul cercetărilor, autorităţile au descoperit că drona are dispozitivul explozibil pe ea. Au fost evacuaţi mai intai toţi locatarii din aceea zonă de pe străzile respective după care perimetrul s-a extins pana in acest loc. Acum poliţiştii încearcă să evacueze şi pe cei care stau pe această stradă perpendiculară. Peste 200 de oameni au fost somaţi să-şi părăsească casele şi să aştepte la o distanţă sigură de locul prăbuşirii. După prânz, fragmentele de dronă au fost ridicate şi încărcate într-un vehicul militar.

Articolul continuă după reclamă

Alţi 300 de oameni au fost evacuaţi de pe traseul de doi kilometri. Drona a fost detonată controlat în jurul orei 14:30. Surse Observator spun că aparatul de zbor avea muniţie cu fragmentaţie. Practic, sute de bombe de mici dimensiuni care se împrăştie în momentul detonării, pentru a crea distrugeri pe o rază cât mai mare. 619 drone a lansat Rusia asupra Ucrainei, noaptea trecută, într-un atac devastator care a ucis cel puţin 7 oameni şi a rănit aproape 60. Atacurile au vizat şi obiective din apropierea graniţei cu România, motiv pentru care Forţele Aeriene au ridicat două avioane Eurofighter Typhoon. Drona care s-a prăbuşit la Galaţi făcea parte, cel mai probabil, dintr-un roi de 15 aparate care au atacat portul Reni.

Aparatul a intrat în spaţiul românesc timp de patru minute, în care a parcurs 15 kilometri la o altitudine joasă, fără să fie detectată de piloţii avioanelor de vânătoare sau de radarele de la sol. Ministrul Apărării spune că România are sisteme capabile să detecteze inclusiv drone care zboară la altitudini mici, însă ele nu acoperă tot teritoriul ţării. "Ele sunt distribuite în zonele în care specialiştii Armatei Române consideră că riscul este mai ridicat. Cu privire la zona Galaţi, nu au existat indicii cum că ar fi o prioritate mai mare decât cele în care sunt dispuse capabilităţile de care vă spuneam la o altitudine mai joasă", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Nicuşor Dan a condamnat public Rusia. "România nu este parte la acest conflict. Și totuși, consecințele lui se resimt pe străzile noastre, în gospodăriile și în viețile cetățenilor. Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea", a transmis preşedintele. "Este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni", a transmis şi premierul Ilie Bolojan. Ambasadorul Rusiei a fost chemat să dea explicaţii la Ministerul de Externe. Alte fragmente de dronă au fost găsite astăzi, lângă o fermă din localitatea Văcăreşti, din Tulcea.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰