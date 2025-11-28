Când intră pensiile pe card în decembrie 2025

Milioane de români din întreaga ţară şi chiar din străinătate aşteaptă cu nerăbdare, deja, să încaseze pensia aferentă pentru ultima lună din an decembrie. Banii vor fi virați în data de 12 decembrie 2025, urmând ca la cel târziu 13 decembrie 2025 să fie disponibili în conturi.

Pentru aproximativ 2,5 milioane de români care primesc pensia pe card, aceasta este vestea bună. Banii ar urma să sosească exact înainte de sărbători, fără întârzieri, așa cum au precizat reprezentanții Casei Naţionale de Pensii.

Pensionarii primesc pensiile conform unui calendar specific, care este folosit lună de lună, diferențiat între cei care primesc banii prin poștă și cei care îi primesc pe card.

Când intră pensia pe card în decembrie 2025

Pensionarii din România care şi-au ales să primească pensia prin virament pe card trebuie să ştie că luna aceasta, plata aferentă lunii decembrie va fi virată vineri, 12 decembrie 2025 — aşa cum a anunţat Casa Naţională de Pensii Publice. Banii ar trebui să fie disponibili în conturi cel târziu sâmbătă, 13 decembrie, astfel încât beneficiarii să-i aibă înainte de sărbători.

Pentru cei care primesc pensia prin Poşta Română, distribuirea va începe marţi, 2 decembrie, după Ziua Naţională, şi se va derula de regulă până pe 13 decembrie.

Ce se întâmplă dacă nu sunteți găsit acasă

Potrivit CNPP, dacă pensionarul nu este găsit la domiciliu:

La mandate poștale, banii și documentul de plată pot fi ridicate de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare de la data de plată. În lipsa ridicării, pensia revine la casa teritorială de pensii.

Pentru plățile pe card, talonul mov este păstrat la oficiul poștal până la ultima zi lucrătoare a lunii, după care este arhivat pe o perioadă de 24 de luni. Ca și în cazul alocațiilor, beneficiarul sau împuternicitul poate solicita transmiterea acasă.

Pensionarii primesc primă specială în decembrie

Pe lângă pensia lunară, pensionarii cu venituri sub 2.500 — 2.574 de lei vor primi în decembrie și o primă specială de 400 de lei. Este a doua tranșă a sprijinului de 800 de lei prevăzut de lege pentru 2025. Banii vor fi virați automat odată cu pensia.

Cum se obţine dreptul la pensie

Potrivit documentului, dreptul la pensie se obţine după minim 15 ani de contribuţii, fără a fi luate în calcul perioadele necontributive asimilate (studii universitare, stagiul militar, concediul medical, şomajul, deportarea, prizonieratul sau detenţia politică). Totodată, urmează să se egalizeze treptat, până în 2035, vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi la 65 de ani.

