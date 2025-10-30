Când intră pensiile pe card în noiembrie 2025

Pentru că de câteva luni situaţia economică din România a devenit tot mai dificilă, tot mai mulţi pensionari suportă din ce în ce mai greu cheltuielile pe care le au de făcut astfel că aşteaptă cu tot mai multă nerăbdare să încaseze pensia de la o lună la alta.

Luna noiembrie nu face notă discordantă faţă de celelalte luni, astfel că, în noiembrie 2025, pensionarii care încasează pensiile prin intermediul Poştei Române ar urma să primească banii începând cu ziua de luni, 3 noiembrie 2025.

În principiu se estimează ca pensiile care sunt virate prin intermediul Poştei Române ar urma să fie livrate până cel târziu vineri, 14 noiembrie 2025.

Pe de altă parte, pensionarii care primesc pensiile direct pe card ar urma să încaseze banii undeva în intervalul 10-12 noiembrie 2025. Sigur, ţinând cont de numărul mare de pensionari din România, situaţia poate să difere de la caz la caz, în funcţie de anumiţi factori.

Cât este pensia în România în 2025

Valoarea Punctului de Referință (VPR), în ceea ce priveşte pensiile, a crescut de la 81 de lei la 91 de lei, de la 1 ianuarie 2025, ceea ce înseamnă că am avut, practic, o majorare a pensiilor la începutul acestui an.

La momentul actual se estimează că pensia medie, în România, este de peste 2.700 de lei. Asta nu înseamnă că toţi pensionarii primesc cel puţin câte 2.700 de lei. Există, din păcate, foarte mulţi pensionari care primesc sub 2.700 de lei pe lună şi pe care autorităţile încearcă să le ajute cu diferite sume de bani, sub formă de ajutoare sau vouchere, pentru a face faţă rigorilor vieţii.

Câţi pensionari sunt în România în 2025

În septembrie 2025, autorităţile estimau că, în România, ar exista aproape 4,7 milioane de pensionari. Se estimează că, din această cifră, aproape 900.000 de persoane primesc indemnizaţie socială pentru pensionari.

837.184 pensionari din sistemul public și 47.871 din fostele sisteme speciale de pensii ar primi indemnizaţie socială pentru pensionari.

