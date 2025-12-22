"Orice om trebuie să aibă un ceas", aceasta a fost ideeea pe care Marian a avut-o în minte atunci când a decis să îşi deschidă o ceasornicărie. Până aici nimic nu pare deosebit, însă acesta a inițiat o campanie prin care cei care îi trec pragul pot primi ceasuri gratuite, dar pot și să doneze, cu aceeași bucurie. Astfel, Marian a reuşit să creeze un adevărat lanţ al generozităţii, la care foarte mulţi dintre clienţii lui "adaugă câte o za".

Marian Vlad are 43 de ani şi la bază e inginer auto, dar pasiunea pentru ceasuri o are încă din copilărie. Vrăjit de mic de aceste „maşini ale timpului“, dragostea lui Marian i-a devenit în cele din urmă adevărata menire.

"Pasiunea am moștenit-o de la tatăl meu încă din copilărie, începând pe la 7-8 ani deja lucram în multe ceasuri şi tot am dezvoltat-o pe parcurs", spune Marian Vlad, ceasornicar.

Nu doar repară cesurile, ci le și construiește de la zero. Mai mult, pornind de la ideea că orice om ar trebui să aibă un ceas, a decis să le facă chiar el un astfel de cadou, celor care îi calcă pragul.

"Vorbim despre nişte ceasuri pe care le aveam, se adunau într-un sertar şi nu mai aveam ce să fac cu ele şi am zis că ar fi foarte util să le pot oferi celor care au nevoie", spune Marian Vlad, ceasornicar.

Şi cum bucuria din ochii clienților atunci când primesc ceasurile mult dorite e de neegalat, Marian i-a îndemnat şi pe alţii să îi urmeze exemplul.

"Sunt care vin cu 7, 8, 10, 20 de ceasuri şi spun că astea sunt pentru donat. Eu le iau, le verific", spune Marian Vlad, ceasornicar.

Culmea, în atelierul său pare că timpul stă în loc. În fiecare colţ al camerei dăm de elemente de ceasornicărie din vremuri demult apuse.

"Vreau să simt pe mână că am ceas atunci când vreau să mă uit la oră. Mi se pare ceva mai natural, clasic, un obiect de care nu mă pot despărţi", spune un client.

Iar printre aceștia se numără și nume sonore din lumea artistică.

"Aşa m-am bucurat când am venit la Vlăduţu al nostru că aşa cum îi spun. Un artist deosebit în ceea ce face şi cu pasiune", spune Ştefan Cigu, dirijor.

Un lucru e cert, în ceasornicăria lui Marian, timpul este transformat cu multă dragoste în tic-tacuri care ne aduc aminte că trebuie să ne bucurăm de orice clipă, să dăruim și să primim totul cu zâmbetul pe buze.

