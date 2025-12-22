Preţul aurului a atins luni 4.383,76 dolari pe uncie, depăşind recordul din octombrie, investitorii anticipând noi scăderi ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală Americană (Fed) în anul viitor.

- Preţ record pentru aur. Cât a ajuns să coste un gram - Profimedia

O serie de date publicate săptămâna trecută indică o slăbire a pieţei muncii americane şi o încetinire a inflaţiei, determinând Banca Centrală să relaxeze şi mai mult politica monetară.

Aurul a atins un record anterior în octombrie

În ultimele luni, blocajul bugetar american, războiul comercial purtat de Donald Trump şi riscurile geopolitice au alimentat apetitul investitorilor pentru metalul galben, valoare refugiu prin excelenţă, în contextul pierderii încrederii în dolar.

Articolul continuă după reclamă

Aurul a atins un record anterior în octombrie, la 4.381,52 dolari pe uncie, ceea ce a reprezentat o creştere de 67% de la începutul anului.

Însă, din cauza realizării de profituri de către investitori, preţul aurului a înregistrat a doua zi o scădere de peste 5%: astfel de scăderi nu au mai fost observate de la primele luni ale pandemiei de Covid, în 2020.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰