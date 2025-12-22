Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preţ record pentru aur. Cât a ajuns să coste un gram

Preţul aurului a atins luni 4.383,76 dolari pe uncie, depăşind recordul din octombrie, investitorii anticipând noi scăderi ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală Americană (Fed) în anul viitor.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 08:43
Preţ record pentru aur. Cât a ajuns să coste un gram - Preţ record pentru aur. Cât a ajuns să coste un gram - Profimedia

O serie de date publicate săptămâna trecută indică o slăbire a pieţei muncii americane şi o încetinire a inflaţiei, determinând Banca Centrală să relaxeze şi mai mult politica monetară.

Aurul a atins un record anterior în octombrie

În ultimele luni, blocajul bugetar american, războiul comercial purtat de Donald Trump şi riscurile geopolitice au alimentat apetitul investitorilor pentru metalul galben, valoare refugiu prin excelenţă, în contextul pierderii încrederii în dolar.

Articolul continuă după reclamă

Aurul a atins un record anterior în octombrie, la 4.381,52 dolari pe uncie, ceea ce a reprezentat o creştere de 67% de la începutul anului.

Însă, din cauza realizării de profituri de către investitori, preţul aurului a înregistrat a doua zi o scădere de peste 5%: astfel de scăderi nu au mai fost observate de la primele luni ale pandemiei de Covid, în 2020.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

aur pret pret aur
Înapoi la Homepage
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde va ninge abundent de Crăciun
Primul val de ninsori din această iarnă începe de miercuri. ANM anunță unde va ninge abundent de Crăciun
Elvis Pian a fost eliberat din închisoare. Cum a fost sărbătorită ieșirea lui din spatele gratiilor
Elvis Pian a fost eliberat din închisoare. Cum a fost sărbătorită ieșirea lui din spatele gratiilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături?
Observator » Ştiri economice » Preţ record pentru aur. Cât a ajuns să coste un gram