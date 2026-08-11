Preţul fericirii. Pragul minim de venit pentru ca un român să se declare "fericit" Visual Capitalist

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Cifrele pe care s-au bazat autorii topului

Studiul a fost adaptat pe fiecare ţară, cu cifre corelate cu câştigurile medii (la România, au fost folosite cifrele INS valabile pentru Bucureşti). Însă topul este bazat pe un studiu făcut de cercetători de la universitatea Purdue din Statele Unite.

Andrew Jebb şi colegii său au analizat date de la peste 1.7 milioane de oameni din 165 de ţări, între 2005 şi 2016. Au încercat să răspundă la întrebarea dacă există un nivel de venit după care mai mulţi bani nu mai sunt asociaţi cu o stare de bine mai mare. Ca să obţină răspunsul, au măsurat trei lucruri:

- evaluarea vieţii - cât de mulţumit este omul de viaţa sa, în ansamblu

- emoţiile pozitive - cât de des are sentimente plăcute

- emoţiile negative - cât de des trăieşte emoţii neplăcute

Rezultatul? La nivel global există un punct mediu de "saturaţie", de 95.000 de dolari pe an pentru evaluarea generală a vieţii, 60.000 de dolari pe an pentru emoţiile pozitive şi 75.000 de dolari pe an pentru gestionarea emoţiilor negative.

După aceste niveluri, venitul suplimentar nu mai era asociat cu creşteri apreciabile ale bunăstării. În studiul iniţial, România a fost inclusă în categoria Europa de Est/Balcani, unde pragul era stabilit la 45.000/35.000/35.000 de dolari pe an, per gospodărie.

În concluzie, aduc banii fericirea?

Până la un punct, venitul și bunăstarea sunt legate.

Mai mulți bani pot însemna mai multă siguranță financiară, libertate de alegere, stabilitate, capacitate de a-ți acoperi nevoile. Dar această relație nu crește la nesfârșit. Când ai un venit mic, mai mulţi bani pot face o diferenţă importantă, însă odată cu atingerea pragului de satisfacţie, creşterea începe să se plafoneze.