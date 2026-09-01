Dacă nu aţi ajuns vara aceasta la malul mării, nu vă faceţi griji. Astăzi începe „Litoralul pentru Toți“. Peste 70 de unităţi de cazare participă anul acesta la cea de-a 49-a ediție a programului şi oferă reduceri de până la 60%.

Cele mai mici tarife pornesc de la câteva zeci de lei pe noapte în Eforie Nord. În Costinești, însă, preţurile sunt ceva mai mari - de la 120 de lei pe noapte. Iar în Mamaia o cameră dublă poate fi găsită de la 140 de lei pe noapte. Ofertele sunt valabile până la sfârşitul lunii septembrie. Iar noi vă sugerăm să profitaţi din plin, pentru că deşi în calendar nu mai este vară, vremea se păstrează în continuare bună.

FPTR: "Litoralul pentru Toţi" aduce 24 de unităţi noi faţă de ediţia din primăvară

În acelaşi timp, există unităţi care au transmis oferte şi pentru luna octombrie, prelungindu-se astfel sezonul estival, chiar dacă perioada oficială a programului este 1-30 septembrie 2026.

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"O noutate a acestei ediţii este schimbarea listei de participanţi. 24 dintre unităţile înscrise acum nu au participat la ediţia din primăvară. Între acestea sunt unităţi care intră pentru prima dată în program, dar şi operatori care revin după o perioadă", se arată într-un comunicat al FPTR.

Obiectivul programului, lansat de FPTR în anul 2001, constituie oferirea de vacanţe pe litoral la tarife reduse pentru turişti şi prelungirea sezonului estival, susţine conducerea FPTR. Până în prezent, în programul «Litoralul pentru Toţi» s-au înscris 67 de unităţi de cazare din 10 staţiuni şi zone turistice, iar lista este în continuare deschisă. În primăvară, au fost înscrişi în program circa 80 de operatori.

Oferte şi pentru luna octombrie

Reprezentanţii FPTR precizează că în ciuda faptului că perioada oficială a programului este 1-30 septembrie 2026, unele unităţi au transmis oferte care continuă şi în luna octombrie. Turiştii au astfel mai multe opţiuni de vacanţă în extrasezon, iar operatorii îşi pot menţine activitatea pentru o perioadă mai lungă.

"După 49 de ediţii, «Litoralul pentru Toţi» continuă să atragă unităţi noi şi să readucă în program operatori care nu au mai participat în ultimele ediţii. Am declarat 2026 «Anul Calităţii în Turism» pentru că turismul românesc trebuie să câştige în faţa destinaţiilor externe prin servicii, profesionalism şi un raport corect între preţ şi ceea ce aşteaptă să primească turistul. Turistul care vine la mare în septembrie este la fel de important ca turistul din plin sezon şi trebuie să plece mulţumit, cu dorinţa de a reveni", a declarat Dr. Ing. Dragoş Răducan, preşedintele FPTR.

Faţă de ediţia de primăvară, când cel mai mic tarif comunicat a fost de 42 lei/persoană/noapte, actuala ediţie porneşte de la 39 lei/persoană/noapte pentru cazare fără masă la Eforie Nord - de la 39 lei/persoană/noapte. La Neptun-Olimp tariful este de 58 lei/persoană/noapte, în timp ce la Mangalia depăşeşte 100 de lei.

FPTR recomandă turiştilor ca, înainte de rezervare, să verifice perioada ofertei, serviciile incluse şi facilităţile disponibile în extrasezon, inclusiv serviciile de masă, programul de funcţionare al piscinelor, programele de muzică şi divertisment.