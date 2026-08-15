Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat, sâmbătă, alături de partenera sa Mirabela Grădinaru şi de copiii lor, de Adormirea Maicii domnului, la slujba de la Mănăstirea Dejani, din zona Munţilor Făgăraş. Potrivit unor imagini de amator realizate în incinta lăcaşului de cult şi publicate de Antena 3, şeful statului şi partenera sa erau cu capetele plecate, iar la finalul slujbei au primit anafură de la preot. Preşedintele, care a absentat pentru al doilea an consecutiv de la ceremoniile organizate la Constanţa de Ziua Marinei, s-a fotografiat cu oamenii care i-au solicitat acest lucru.

Nicușor Dan, la o mănăstire lângă Făgăraș de Sf. Maria. Preşedintele a lipsit de la Ziua Marinei

Potrivit Antena 3, în imaginile realizate în mănăstire, Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au capetele plecate în rugăciune, iar la finalul slujbei, el şi familia sa au primit anafură de la preot. Sursa citată precizează că, după ce a participat la slujbă, preşedintele Nicuşor Dan a stat de vorbă cu oamenii care se aflau la mănăstire, a făcut poze cu cei care i-au cerut acest lucru şi le-a strâns mâinile oamenilor.

Nicuşor Dan, absent de la Ziua Marinei

"A fost un moment emoţionant. Am avut onoarea să îl avem în mijlocul nostru pe preşedintele României de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Nu s-a aşteptat nimeni ca dânsul să vină azi aici", a povestit o localnică. Preşedintele României a ales, la fel ca anul trecut, să meargă la slujba de Adormirea Maicii Domnului, lipsind pentru al doilea an consecutiv de la manifestările organizate la Constanţa de Ziua Marinei, unde însă a trimis un mesaj prin consilierul prezidenţial Marius Lazurca.

Articolul continuă după reclamă

Mănăstirea Dejani este situată în zona Munţilor Făgăraş, la aproximativ 21 de kilometri de municipiul Făgăraş, judeţul Braşov, oraşul natal al preşedintelui Nicuşor Dan. Ridicată în stil moldovenesc, ca o construcţie spaţioasă din lemn, biserica a fost sfinţită cu hramul "Acoperământul Maicii Domnului" în ziua de 1 octombrie 2000.

În mesajul transmis de Ziua Marinei şi de Adormirea Maicii Domnului, preşedintele Nicuşor Dan le doreşte tuturor linişte sufleteascǎ şi bucurie alături de cei dragi şi le mulţumeşte marinarilor militari şi civili, despre care afirmă că şi-au ales o profesie care cere disciplină, competenţă şi curaj.

"Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învaţă că încrederea se câştigă prin pregătire, solidaritate şi respect pentru colegi şi pentru misiune. Aceste valori care definesc Marina Română de generaţii sunt un reper pentru întreaga noastră societate", afirmă preşedintele, care absentează pentru al doilea an de la ceremoniile organizate la Constanţa de Ziua Marinei. Mesajul Administraţiei prezidenţiale la eveniment a fost citit de consilierul prezidenţial Marius Lazurca.