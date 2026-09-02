Care sunt preţurile la carburanţi, 2 septembrie 2026. Preţul la motorină premium a scăzut cu 17 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 2 septembrie 2026, preţul la motorină premium este în scădere, faţă de cel afişat în zilele precedente.

Concret, conform specialiştilor, preţul la motorină premium a scăzut cu 17 bani pe litru, astfel că litrul de motorină premium a ajuns să coste între 10,74 şi 10,92 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium, motorină standard şi GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 9,51 şi 9,59 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 9,99 şi 10,15 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 9,97 şi 10,23 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,6 şi 4,63 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

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Pentru 2 septembrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Dâmboviţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,45 lei şi litrul de motorină cu 9,97 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,48 lei şi companii din Cluj Napoca ce vând litrul de motorină cu 9,96 lei.