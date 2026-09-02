O nouă fabrică apare în România. Producţia se mută la Oradea

Compania germană Carbo-FORCE, parte din concernul Bauer, va deschide o fabrică în România, în parteneriat cu firma Pure Carbon Solution din Oradea.

La noua fabrică se va transforma biomasa în biocărbune, energie regenerabilă și carbon care poate fi stocat pe termen lung. Proiectul va fi dezvoltat împreună cu Pure Carbon Solution și compania americană CO2-Sync, scrie Economica.net.

Pure Carbon Solution va asigura servicii de analiză a biomasei, proiectare și adaptare a instalațiilor, precum și implementarea și operarea acestora.

Tehnologia Carbo-FORCE poate folosi mai multe tipuri de biomasă, printre care resturi agricole și forestiere, paie, resturi de viță-de-vie, coji, deșeuri din industria alimentară și așchii de lemn.

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Bio-cărbunele rezultat poate fi folosit în agricultură, construcții și pentru tratarea apelor industriale. Proiectele urmăresc și eliminarea dioxidului de carbon din atmosferă prin stocarea carbonului în biocărbune. Sistemul Carbo-FORCE CF-250 poate procesa până la 280 de kilograme de biomasă pe oră, mai precizează sursa citată.

Compania germană, înființată în 2017, dezvoltă și produce instalații de piroliză și carbonizare. Din 2023, 50% din acțiunile Carbo-FORCE sunt deținute de BAUER Resources GmbH, companie care are și o fabrică în Ghimbav, județul Brașov.