Ce au găsit inspectorii DSP în bucătăria hotelului din Saturn. Imagini cu mâncarea pregătită pentru turişti

Hotelul din Saturn unde 58 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au acuzat stări de rău a fost amendat cu 100.000 de lei de Protecţia Consumatorilor. Blocul alimentar a fost închis temporar, iar peste 500 de kilograme de alimente depozitate necorespunzător au fost retrase de la consum. Autorităţile iau în calcul şi suspendarea activităţii unităţii pentru şase luni.

Imagini din bucătăria hotelului NEKO din Saturn după scandalul îmbolnăvirilor - DSP

Şeful CJPC Constanţa, Horia Constantinescu, a declarat că instituţia pe care o conduce a dat patru sancţiuni în valoare de 100.000 de lei la hotelul din Saturn, iar blocul alimentar a fost închis temporar până la remedierea deficienţelor. De asemenea, se va face propunere de suspendare a activităţii pentru şase luni.

Totodată, echipele de control au retras de la consum 523 de kilograme de alimente depozitate neconform.

"Am dispus rambursarea către consumatorii spitalizaţi și către aparținătorii/membrii grupului a sumelor încasate de la aceştia. Pentru ceilalţi am lăsat la latitudinea lor să ceară fie banii de mâncare, fie aferenţi întregului sejur", a afirmat Horia Constantinescu.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile din Constanţa au activat, marţi seară, Planul Roşu de Intervenţie după ce zeci de persoane dintr-un hotel din staţiunea Saturn au acuzat stări de rău. În total, 58 de persoane, între care 11 copii, au fost asistate medical. Şase persoane, între care o femeie însărcinată şi o mamă cu doi copii, au fost transportate la spital. Potrivit surselor Observator, ar fi vorba de hotelul Neko, de trei stele.

Ministerul Sănătăţii monitorizează situaţia, afirmând că este vorba despre simptome specifice unei toxiinfecţii alimentare, în timp ce DSP a început ancheta epidemiologică.