Care sunt preţurile la carburanţi, 22 iulie. Au crescut cu până la 15 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 22 iulie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu până la 15 bani pe litru, în special în ceea ce priveşte preţurile la benzină. De exemplu, un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,72 şi 8,93 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,2 şi 9,5 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,49 şi 9,7 lei, un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,26 şi 10,51 lei, în timp ce un litru de GPL continuă să coste undeva la 4,52-4,55 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

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Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 22 iulie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Bistriţa Năsăud, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,61 lei şi litrul de motorină tot cu 9,38 lei. La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara, Cluj Napoca, Bucureşti şi Constanţa ce vând litrul de benzină cu 8,72 lei şi litrul de motorină cu 9,49 lei.