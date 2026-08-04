Care sunt preţurile la carburanţi, 4 august 2026. Preţul la benzină a crescut cu 10 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 4 august 2026, preţul la benzină este în creştere, faţă de cele înregistrat în ziua precedentă.

Preţul la benzină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la benzină cu 10 bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,41 şi 9,57 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,89 şi 10,14 lei.

Pe de altă parte, preţurile la motorină şi la GPL au rămas, cel puţin pentru moment, nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Asta înseamnă că un litru de motorină standard continuă să coste între 10,57 şi 10,83 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 11,34 şi 11,64 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,55 şi 4,58 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

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Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 4 august trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,74 lei şi litrul de motorină cu 9,79 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,38 lei şi sunt companii din Cluj Napoca ce vând motorina cu 10,49 lei.