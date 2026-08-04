Elena Gabriela Ruse, victorie spectaculoasă în primul tur de la Toronto

Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse a debutat cu dreptul la turneul feminin de tenis de la Toronto (Canada), competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste 7,4 milioane de dolari.

Elena Gabriela Ruse s-a calificat în turul II de la Toronto - Profimedia

Sportiva noastră, locul 75 mondial, s-a impus în runda inaugurală, 6-0, 7-5, împotriva americancei Peyton Stearns, locul 58 mondial, la capătul unui duel care a durat o oră şi 41 de minute.

Dacă primul set a fost fără istoric, Elena Gabriela Ruse a avut mari emoţii în actul al doilea, românca reuşind, totuşi, să revină de la 0-4 şi să-şi asigure victoria finală în minim de seturi.

Graţie acestui succes, Elena Gabriela Ruse şi-a asigurat 35 de puncte WTA şi un cec în valoare de 28.425 de dolari. Pentru sportiva noastră urmează un meci şi mai greu cu Anastasia Potapova, din Austria, a 24-a favorită şi ocupanta locului 27 mondial, jucătoare care a avut "bye" în primul tur, deci intră în competiţie direct în turul II.

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Elena Gabriela Ruse şi Anastasia Potapova nu s-au mai întâlnit până acum.

România mai este reprezentată pe tabloul principal de simplu de la Toronto de Sorana Cîrstea, a 14-a favorită şi ocupanta locului 17 mondial. Sorana a avut şi ea "bye" în primul tur, astfel că intră în competiţie direct în turul II, fază a competiţiei în care o va înfrunta pe Maya Joint, din Australia, ocupanta locului 76 mondial, sportivă care a avut nevoie să treacă de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal. Maya Joint a trecut în primul tur, 4-6, 6-1, 6-3, de Iuliia Starodubţeva, din Ucraina.

Sorana Cîrstea şi Maya Joint s-au mai înfruntat la Indian Wells, în martie anul trecut, iar atunci s-a impus românca, 6-2, 7-5.