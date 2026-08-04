Observator » Sport » Elena Gabriela Ruse, victorie spectaculoasă în primul tur de la Toronto

Elena Gabriela Ruse, victorie spectaculoasă în primul tur de la Toronto

Elena Gabriela Ruse s-a calificat în turul II de la Toronto Elena Gabriela Ruse s-a calificat în turul II de la Toronto - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 04.08.2026, 11:11 | Modificat la 04.08.2026, 11:14

Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse a debutat cu dreptul la turneul feminin de tenis de la Toronto (Canada), competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste 7,4 milioane de dolari.

Sportiva noastră, locul 75 mondial, s-a impus în runda inaugurală, 6-0, 7-5, împotriva americancei Peyton Stearns, locul 58 mondial, la capătul unui duel care a durat o oră şi 41 de minute.

Dacă primul set a fost fără istoric, Elena Gabriela Ruse a avut mari emoţii în actul al doilea, românca reuşind, totuşi, să revină de la 0-4 şi să-şi asigure victoria finală în minim de seturi.

Graţie acestui succes, Elena Gabriela Ruse şi-a asigurat 35 de puncte WTA şi un cec în valoare de 28.425 de dolari. Pentru sportiva noastră urmează un meci şi mai greu cu Anastasia Potapova, din Austria, a 24-a favorită şi ocupanta locului 27 mondial, jucătoare care a avut "bye" în primul tur, deci intră în competiţie direct în turul II.

Articolul continuă după reclamă

Elena Gabriela Ruse şi Anastasia Potapova nu s-au mai întâlnit până acum. 

România mai este reprezentată pe tabloul principal de simplu de la Toronto de Sorana Cîrstea, a 14-a favorită şi ocupanta locului 17 mondial. Sorana a avut şi ea "bye" în primul tur, astfel că intră în competiţie direct în turul II, fază a competiţiei în care o va înfrunta pe Maya Joint, din Australia, ocupanta locului 76 mondial, sportivă care a avut nevoie să treacă de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal. Maya Joint a trecut în primul tur, 4-6, 6-1, 6-3, de Iuliia Starodubţeva, din Ucraina.

Sorana Cîrstea şi Maya Joint s-au mai înfruntat la Indian Wells, în martie anul trecut, iar atunci s-a impus românca, 6-2, 7-5.

Pe acelaşi subiect
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
elena gabriela ruse victorie toronto elena gabriela ruse sorana cirstea
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.