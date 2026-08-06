Care sunt preţurile la carburanţi, 6 august 2026. Rompetrol a scăzut masiv preţul la motorină premium

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 6 august 2026, preţurile la benzină standard şi motorină premium sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţul la motorină premium este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la benzină standard cu patru bani pe litru şi o scădere a preţului la motorină premium cu până la 40 de bani pe litru, în special în ceea ce priveşte alimentarea de la Rompetrol.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,47 şi 9,59, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 11,14 şi 11,78 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium, motorină standard şi GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină premium continuă să coste între 9,99 şi 10,17 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 10,77 şi 10,98 lei, iar un litru de GPL continuă să coste în jur de 4,57-4,6 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 6 august trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,74 lei şi litrul de motorină cu 9,79 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,47 lei şi litrul de motorină cu 10,73 lei.